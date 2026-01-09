Transferoffensive geht weiter: Oberligist verkündet vierten Zugang

Beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen gibt es in der Winterpause einen weiteren Zugang. Folgende Informationen teilt der Verein dazu mit:

Der FSV 08 schlägt erneut auf dem Transfermarkt zu...

Marko Andric wechselt an den Bruchwald!

Rechtzeitig vor dem Start in die Restrunde freut sich der FSV 08 Bietigheim-Bissingen, einen Neuzugang für unser Abwehrzentrum präsentieren zu können.

Der 22-Jährige Marko Andric kommt vom Oberligisten RW Walldorf und hat bereits Regionalligaluft bei der TSG Balingen schnuppern dürfen.

Der 1,91m große Innenverteidiger war die absolute Wunschlösung nach dem Abgang von Duc Thanh Ngo.

Um so mehr freut sich unser Coach Daniel Zmpitas, dass der Wechsel noch in dieser Transferperiode geklappt hat. „Mit Marko bekommen wir einen robusten aber auch zugleich spielstarken Innenverteidiger, der uns sofort weiterhelfen wird.“

Ferdinand Groß führt weiter aus: „Wir sind von seinen Fähigkeiten absolut überzeugt und freuen uns auf sein spannendes Profil".

Marko Andric wird ab sofort die Rückennummer 3 tragen.

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen heißt Marko herzlich willkommen und wünscht ihm viel Erfolg!

Die Wintertestspiele des FSV 08 Bietigheim-Bissingen Sa, 17.01.26, 14:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SGV Freiberg Fr, 23.01.26, 19:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSG Hoffenheim Sa, 31.01.26, 13:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSV Weilimdorf Di, 10.02.26, 19:00 Uhr: FSV Waiblingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen Sa, 14.02.26, 14:00 Uhr: FSV 08 Bietigheim-Bissingen - VfB Eppingen