Transferoffensive geht weiter: Neu-Oberligist holt nächstes Talent

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Die Young Boys Reutlingen setzen ihre Kaderplanung nach der Meisterschaft in der Verbandsliga Württemberg weiter fort. Mit Kristian Matic wechselt ein junger Offensivspieler vom SSV Reutlingen zum künftigen Oberligisten. Der Spieler des Jahrgangs 2008 gilt als spannender Zugang mit viel Entwicklungspotenzial für die kommende Saison und die Zukunft.

Kristian Matic kommt mit der Empfehlung starker Leistungen aus den vergangenen beiden Jahren zu den Young Boys Reutlingen. Beim SSV Reutlingen konnte der Offensivspieler in der Verbandsliga auf sich aufmerksam machen und erzielte dabei zahlreiche Treffer. Nun folgt für ihn der nächste Schritt bei einem Verein, der nach einer erfolgreichen Saison vor einer neuen sportlichen Herausforderung steht.

Der Spieler des Jahrgangs 2008 bringt ein Profil mit, das gut in die Ausrichtung der Young Boys passt. Kristian Matic fühlt sich mit dem Ball am Fuß wohl, sucht gerne Eins-gegen-Eins-Situationen und ist in diesen Momenten schwer zu stoppen. Zu seinen Stärken zählen eine gute Technik, ein sauberes Passspiel und ein hohes Spielverständnis. Zudem zeichnet ihn Ruhe am Ball aus, wodurch er auch enge Situationen spielerisch lösen kann.