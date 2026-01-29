Transferoffensive geht weiter: Nächster Zugang beim VfR Heilbronn

– Foto: Verein

Bei Verbandsligist VfR Heilbronn gibt es in der Winterpause einen weiteren Zugang. Folgende Informationen teilt der Verein dazu auf Instagram mit:

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Neuzugang Nummer 4 beim VfR Heilbronn

Der VfR Heilbronn begrüßt seinen vierten Winter-Neuzugang: Aris Cosmin Dragulin verstärkt ab sofort unsere Offensive.

Der 22-jährige Stürmer wechselt von Croatia Reutlingen an die Badstraße.

Aris bringt wertvolle Erfahrung mit:

Zwei Jahre spielte er beim Verbandsligisten VfL Pfullingen, zuvor durchlief er die Jugend des SSV Reutlingen und stand in der U14 gemeinsam mit Sebastian Lutz beim VfB Stuttgart auf dem Platz.

Herzlich willkommen, Aris, in Heilbronn – an der Badstraße!

Viel Erfolg im schwarz-weißen Trikot.

---

Die Tabelle der Verbandsliga Württemberg

1. Young Boys Reutlingen 18 14-3-1 51:22 45

2. FC Holzhausen 18 12-3-3 40:14 39

3. TSV Berg 18 11-3-4 58:25 36

4. TSV Oberensingen 18 10-2-6 44:19 32

5. Sportfreunde Dorfmerkingen 18 10-2-6 34:25 32

6. VfB Friedrichshafen (Auf) 17 9-3-5 35:30 30

7. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 18 8-3-7 22:22 27

8. Calcio Leinfelden-Echterdingen (Ab) 18 8-1-9 23:35 25

9. SV Fellbach (Ab) 17 7-3-7 34:39 24

10. SSV Ehingen-Süd 18 7-3-8 29:35 24

11. Sportfreunde Schwäbisch Hall 17 6-3-8 30:42 21

12. TSV Weilimdorf (Auf) 18 6-1-11 36:45 19

13. FC Rottenburg (Auf) 18 5-2-11 33:43 17

14. FC Esslingen 17 4-5-8 28:43 17

15. TSG Tübingen 18 4-3-11 16:47 15

16. FSV Waiblingen (Auf) 18 3-4-11 26:38 13

17. VfR Heilbronn 18 2-6-10 22:37 12

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________