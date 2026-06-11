Transferoffensive geht weiter: Nächster Zugang bei Oberliga-Aufsteiger

– Foto: Zafer Hosman

Die Young Boys Reutlingen treiben nach der Meisterschaft in der Verbandsliga Württemberg und dem erstmaligen Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg ihre Kaderplanung weiter voran. Mit Emil Marcard kommt ein junger Innenverteidiger von der TSG Balingen, der körperliche Stärke, Athletik und großes Entwicklungspotenzial für die kommende Saison im Nachwuchsteam mitbringen soll.

Emil Marcard gehört dem Jahrgang 2008 an und bringt mit 1,87 Metern bereits auffällige körperliche Voraussetzungen mit. Der Innenverteidiger gilt als athletisch, zweikampfstark und für sein Alter außergewöhnlich weit. Neben seiner Robustheit hebt der Verein vor allem seine Beidfüßigkeit, Spielintelligenz und Ruhe am Ball hervor. Mit starken Vertikalbällen soll Marcard den Spielaufbau aus der Defensive heraus bereichern.

Der Wechsel ist auch deshalb bemerkenswert, weil Marcard trotz seines schulischen Fokus und des anstehenden Abiturs im Jahr 2026 bewusst den Weg zu den Young Boys gewählt hat. Zwischen 2023 und 2025 gehörte er zudem der WFV-Auswahl an, was seine Entwicklung und sein Potenzial zusätzlich unterstreicht. In Reutlingen soll er nun Schritt für Schritt an das höhere Niveau herangeführt werden und im Nachwuchsteam eine wichtige Rolle einnehmen.