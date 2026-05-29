Transferoffensive geht weiter: Nächster Zugang bei Oberliga-Aufsteiger

– Foto: Pressefoto Eibner

Die Young Boys Reutlingen treiben ihre Kaderplanung für die Oberliga Baden-Württemberg mit bemerkenswerter Konsequenz voran. Nach der vorzeitigen Meisterschaft in der Verbandsliga-Württemberg präsentierte der ambitionierte Verein nun Lucas Pogadl als weiteren Zugang. Der defensive Mittelfeldspieler vom SSV Reutlingen verkörpert genau jenes Profil, das die Verantwortlichen für kommende Aufgaben suchen gezielt.

Der 2008 geborene Pogadl gilt im Nachwuchsfußball der Region seit geraumer Zeit als Spieler mit ausgeprägtem Wettbewerbscharakter. Zweikämpfe sucht er nicht, er provoziert sie beinahe, weil er über jene seltene Mischung aus Laufbereitschaft, Aggressivität gegen den Ball und taktischer Disziplin verfügt, die Trainer auf der Sechserposition besonders schätzen. Dass sich die Young Boys frühzeitig um seine Verpflichtung bemühten, überrascht deshalb kaum. Der designierte Oberligist verfolgt seit Monaten die klare Linie, talentierte Spieler aus dem unmittelbaren Umfeld zu entwickeln und ihnen zugleich sportliche Perspektiven auf höherem Niveau zu bieten. Pogadl, bislang beim SSV Reutlingen ausgebildet, entschied sich bewusst für diesen Weg und damit für einen Verein, der jungen Spielern Vertrauen entgegenbringt. Gerade diese Konsequenz verschafft dem Klub inzwischen ein modernes Profil.

Die Verpflichtung fügt sich zudem in eine Transferpolitik ein, die in Reutlingen zunehmend Aufmerksamkeit erzeugt. Bereits zuvor hatten die Young Boys mit Enlison Alija und Andrija Milenkovic zwei weitere Talente des Jahrgangs 2008 vom SSV Reutlingen verpflichtet. Besonders Milenkovic bringt mit seiner Vergangenheit als serbischer U12-Nationalspieler ein interessantes Entwicklungspotential mit. Hinzu kommt Florian Kraijnovic, der zuletzt beim FC Nöttingen Oberligaerfahrung sammelte und dem jungen Kader zusätzliche Stabilität verleihen soll. Die sportliche Leitung setzt damit erkennbar auf eine Mischung aus Perspektivspielern und Akteuren, die den nächsten Schritt ihrer Laufbahn gehen wollen. Für einen Aufsteiger ist dieser Ansatz bemerkenswert mutig, zugleich aber auch Ausdruck eines langfristig angelegten Plans mit klarer sportlicher Handschrift. Die Verantwortlichen denken längst über die kommende Oberligasaison deutlich hinaus.