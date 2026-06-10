Transferoffensive geht weiter: Landesligist präsentiert achten Zugang

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Der SV Croatia Reutlingen reagiert auf die abgelaufene Landesliga-Saison mit einer auffälligen Transferoffensive. Nach Platz elf in Staffel 3 und 39 Punkten aus 32 Spielen richtet der Verein den Blick klar nach vorne. Mehrere Neuzugänge sollen Qualität, Breite, Tempo und Mentalität in den Kader bringen und künftig neue Konkurrenz schaffen.

Kristian Benakovic bringt Erfahrung, Leidenschaft und den Hintergrund aus seinen Stationen Croatia Stuttgart, MTV Stuttgart und Sportvg Feuerbach mit. Er nennt die Gespräche mit Verantwortlichen und Trainer als entscheidenden Grund für den Wechsel und will die Mannschaft auf und neben dem Platz unterstützen. Bilal Ben Guia kommt mit Stationen beim TSV Betzingen, den Young Boys Reutlingen, der TuS Metzingen, dem SV 03 Tübingen und dem VfL Pfullingen. Er soll mit Erfahrung, Ehrgeiz und Leidenschaft zusätzliche Qualität einbringen.

Für die Offensive stehen zudem Alex Ripas, Daniel Lindenmaier und Mika Vochazer. Ripas wechselt vom VfL Pfullingen, bringt Torgefahr und körperliche Stärke mit und möchte in der Landesliga möglichst weit oben angreifen. Lindenmaier kommt von der TuS Metzingen und sieht Croatia als Plattform, um sich in einer höheren Liga zu beweisen. Vochazer geht in seine erste Herrensaison und will Spielminuten sammeln sowie sich sportlich weiterentwickeln.