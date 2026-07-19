Transferoffensive geht weiter: Landesligist holt Oberliga-Rückkehrer

– Foto: Jacqueline Maier / Verein

Der TV Oeffingen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, verstärkt sein Mittelfeld mit Mert Okar. Der 25-Jährige kommt von Türkspor Neckarsulm zurück nach Oeffingen und bringt Erfahrung aus mehreren Spielklassen sowie eine auffällige Offensivbilanz mit. Für den TVO ist es ein Zugang, der dem Kader zusätzliche Qualität und Torgefahr geben soll.

Okar ist in Oeffingen kein Unbekannter. In der Saison 2023/24 lief er bereits für den TVO in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, auf und überzeugte dort mit 26 Toren und zwei Vorlagen in 25 Spielen. Danach führte sein Weg zu Türkspor Neckarsulm. In der Verbandsliga-Saison 2024/25 kam er dort auf 25 Einsätze, 15 Treffer und neun Assists. Nun kehrt der Mittelfeldspieler nach Oeffingen zurück.

Auch zuvor hatte Okar mehrfach seine Torgefahr unter Beweis gestellt. Für den VfB Neckarrems absolvierte er Spiele in Landesliga und Verbandsliga, für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen II traf er in der Bezirksliga Enz-Murr achtmal und bereitete sieben Treffer vor. Zudem sammelte er Oberliga-Erfahrung beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen und war in der Jugend beim SGV Freiberg aktiv. Insgesamt stehen für ihn 106 erfasste Spiele, 58 Tore und 20 Vorlagen in der Bilanz. 28 Nominierungen für die Elf der Woche unterstreichen seine wiederkehrende Bedeutung in seinen Mannschaften.