Transferoffensive des FSV Geesthacht geht mit einem Talent weiter

Der nächste Transfer des FSV Geesthacht. – Foto: Andreas Santner

Der FSV Geesthacht arbeitet weiter an der Mannschaft für die kommende Saison - und setzt diesmal auf Jugend, Tempo und Entwicklungspotenzial. Diogo Vicente Da Silva Cabral wechselt vom SC Vier- und Marschlande an die Berliner Straße. Der 17-Jährige kommt aus der A-Jugend-Oberliga und soll beim FSV seine ersten Schritte im Herrenbereich machen.

Trainer Dennis Tornieporth freut sich auf den Zugang und beschreibt Cabral als Spieler, der Fußball nicht nur über Systeme und Abläufe lebt. „Diogo ist Fußballer durch und durch, ähnlich wie wir früher aufgewachsen sind. Ein Straßenfußballer mit einer richtig guten fußballerischen Ausbildung“, sagt Tornieporth.

Damit ergänzt Geesthacht seine bisherigen Transfers um ein ganz anderes Profil. Mit David Boysen kam bereits ein erfahrener Führungsspieler vom Düneberger SV, Timur Demirhan wurde vom Escheburger SV verpflichtet. Nun stößt mit Cabral ein junger Spieler dazu, der für Energie, Unbekümmertheit und offensive Spielfreude stehen soll.

„Instinkt trifft er die richtigen Entscheidungen und wird so für das ein oder andere Staunen bei den Zuschauern sorgen“, sagt Tornieporth bei der Vorstellung des Talents. Die Vorfreude ist entsprechend groß: „Alle FSVer können sich auf einen tollen und unbekümmerten Offensivspieler freuen.“

Der Trainer verweist dabei auch auf Cabrals Entwicklung im Nachwuchsbereich. Der 17-Jährige sei unter anderem beim VfB Lübeck ausgebildet worden, wo er bis zum vergangenen Sommer aktiv war. Genau diese Mischung aus Straßenfußballer-Mentalität und Ausbildung macht ihn für Geesthacht interessant.

Cabral will erste Schritte im Herrenbereich machen

Auch Cabral selbst blickt mit viel Motivation auf den Wechsel. „Ich freue mich sehr über meinen Wechsel zum FSV Geesthacht und darauf, meine ersten Schritte im Herrenbereich zu machen“, sagt der Offensivspieler.

Besonders freut er sich auf die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam. „Besonders freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam - vor allem, weil ich Dennis Tornieporth mittlerweile seit über sechs Jahren kenne und dadurch bereits ein großes Vertrauensverhältnis besteht.“

Der 17-Jährige formuliert seine Ziele klar: „Ich blicke mit großer Vorfreude auf die kommenden Jahre in diesem Verein und darauf, mich sportlich wie persönlich weiterzuentwickeln. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und alles für den FSV Geesthacht zu geben.“

Geesthacht mischt Erfahrung und Jugend

Der Transfer passt in ein interessantes Gesamtbild beim FSV. Nach dem gesicherten Klassenerhalt und einer starken Rückrunde richtet sich der Blick an der Berliner Straße nach oben. Geesthacht will in der kommenden Saison offenbar nicht nur stabiler auftreten, sondern in Richtung Kreisliga-Spitze angreifen.

Dafür braucht es verschiedene Bausteine. Boysen bringt Erfahrung, Führungsstärke und Mentalität. Demirhan steht für offensive Variabilität und regionale Identifikation. Cabral kommt nun als junger Spieler hinzu, der Tempo, Spielfreude und Entwicklungspotenzial mitbringt. Für den FSV ist das ein sinnvoller Ansatz. Wer oben mitspielen will, braucht nicht nur etablierte Kräfte, sondern auch Spieler, die Spiele mit Mut und Unbekümmertheit öffnen können. Cabral könnte genau so ein Profil sein.

Ein Talent für den nächsten Schritt

Für Cabral wird der Wechsel zum FSV der erste echte Schritt in den Herrenfußball. Dass Geesthacht ihn nicht nur als Ergänzung, sondern als spannenden Entwicklungsbaustein sieht, macht die Verpflichtung interessant. Gerade ein 17-Jähriger aus der A-Jugend-Oberliga braucht Vertrauen, Geduld und klare Rollen - bekommt dafür aber auch die Chance, früh Verantwortung zu übernehmen.

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: