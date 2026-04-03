Transferoffensive des CSV Marathon geht weiter: Zwei weitere Zugänge

Der CSV Marathon Krefeld bleibt das aktuell vielleicht umtriebigste Team im Fußballkreis Kempen-Krefeld, denn der Verein hat den nächsten Hochkaräter präsentiert: Vom VfR Krefeld-Fischeln kommt der langjährige Stammtorhüter Leon Buschen zum Team von Onur Özkaya. Zudem hat der Klub einen weiteren Transfer bestätigt.
"Leon bringt reichlich Erfahrung aus der Landesliga mit. Ein starker Torwart, dessen Fähigkeiten für sich sprechen und der unseren Torhüter-Kader optimal erweitert. Zu seinen Stationen zählen unter anderem der TSV Meerbusch sowie aktuell der VfR Fischeln, bei denen er ebenfalls wertvolle Erfahrung in der Landesliga sammeln konnte. Unser sportlicher Leiter Engin Kum war in den Gesprächen mit Leon involviert, und man konnte sich schnell einigen", teilt das Team aus der Bezirksliga, Gruppe 3, mit.
Buschen hat für Fischeln und Meerbusch auch Oberliga-Spiele bestritten und war seit seiner Rückkehr 2021/22 regelmäßig zwischen der Landes- und Bezirksliga für die Krefelder im Einsatz. Sein bis dato letztes Spiel für Fischeln bestritt der 27-Jährige beim 2:7 gegen Marathon Anfang März - allerdings verletzte er sich nach einer guten halben Stunde.
Nach Ex-Profi Tanju Öztürk, Torjäger Oguz Ayan sowie seinem aktuellen Mitspieler Carlo Honoré-Heinrich ist Buschen der vierte Zugang von Marathon. Die Chancen stehen gut, dass es in dieser Saison ein besseres Ergebnis als Rang neun im Vorjahr gibt - und in der kommenden Saison scheint auch trotz des Abgang svon Top-Torjäger Dennis Lerche zum FC Traar jede Menge möglich sein, denn die Transfers sind bislang alles echte Verstärkungen für den Krefelder Kreisliga-A-Meister von 2023/24.
Hinweis: Seitens des TSV Krefeld-Bockum wurde auf FuPa der Transfer von Verteidiger Viron Anagnostou zum CSV erfasst - bestätigt hat Marathon den Wechsel des Defensivspielers noch nicht.
UPDATE: Der CSV hat de Transfer mittlerweile bestätigt: "Viron spielt seit mehreren Jahren beim TSV Bockum und bringt wertvolle Erfahrung aus der Kreisliga A sowie der Bezirksliga mit. Damit ist er eine wichtige Verstärkung für unsere Kaderplanung in der kommenden Saison", teilt der Klub mit.
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