Transferoffensive beim Ex-Verbandsligisten: Neun Spieler kommen

Der SV Breuningsweiler schließt die erste Saison nach dem Landesliga-Abstieg auf Rang sieben der Bezirksliga Rems/Murr/Hall ab und richtet den Blick nun nach vorn. Nach sechs Landesliga-Jahren und einer früheren Verbandsliga-Saison setzt der ehemalige Verbandsligist im Sommer auf einen breiten Kaderumbau mit vielen neuen Impulsen.
Die vergangene Runde brachte für den SV Breuningsweiler einen Platz im gesicherten Mittelfeld. Nach dem Abstieg aus der Landesliga war Rang sieben ein solides erstes Jahr zurück in der Bezirksliga. Nun soll der Kader deutlich erweitert und neu ausgerichtet werden.
Gleich mehrere Zugänge sollen dem SVB zusätzliche Qualität bringen. Luca Mäule kommt vom SV Fellbach und ist als vielseitiger Außenspieler offensiv wie defensiv einsetzbar. Joseph Ankrah wechselt vom TSV Schmiden und soll mit Erfahrung, Kommunikation und Zweikampfstärke die Defensive stabilisieren. Für die Offensive kommt Sercan Koc vom Aufsteiger SG Schorndorf. Er bringt Tempo, Abschlussstärke und Strafraumpräsenz mit.
Auch Bleon Saramati, zuletzt beim SV Fellbach II und beim TSV Nellmersbach aktiv, erweitert die Möglichkeiten im Angriff. Ismail Cephe kommt vom SC Urbach und soll dem Mittelfeld mit Technik, Übersicht und Ruhe am Ball mehr Flexibilität geben. Luk Kerschbaum wechselt vom SV Fellbach II und kann auf der Sechs sowie als Außenverteidiger eingesetzt werden. Pawlos Kirmanis, ausgebildet beim SV Fellbach und zuletzt beim SC Urbach, bringt Tempo und Variabilität für die Außenbahnen. Roland Teiko kehrt vom TSV Schmiden zurück und bringt Erfahrung, Vielseitigkeit und Tempo mit. Zudem stößt David Weiner von der SG Weinstadt dazu.
Demgegenüber stehen die Abgänge von Louis Kaspar zum SV Remshalden, Noah Solunovic, Iakovos Porfyriadis und Marco Hieber zum VfR Birkmannsweiler sowie Elias Silcher zum SV Remshalden. Der SVB verbindet den Umbruch damit mit klarer Verstärkung in mehreren Mannschaftsteilen.