Transferoffensive beim Ex-Verbandsligisten: Neun Spieler kommen Der SV Breuningsweiler legt in der Sommerpause personell nach. von red · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jens Körner

Der SV Breuningsweiler schließt die erste Saison nach dem Landesliga-Abstieg auf Rang sieben der Bezirksliga Rems/Murr/Hall ab und richtet den Blick nun nach vorn. Nach sechs Landesliga-Jahren und einer früheren Verbandsliga-Saison setzt der ehemalige Verbandsligist im Sommer auf einen breiten Kaderumbau mit vielen neuen Impulsen.

Die vergangene Runde brachte für den SV Breuningsweiler einen Platz im gesicherten Mittelfeld. Nach dem Abstieg aus der Landesliga war Rang sieben ein solides erstes Jahr zurück in der Bezirksliga. Nun soll der Kader deutlich erweitert und neu ausgerichtet werden. Gleich mehrere Zugänge sollen dem SVB zusätzliche Qualität bringen. Luca Mäule kommt vom SV Fellbach und ist als vielseitiger Außenspieler offensiv wie defensiv einsetzbar. Joseph Ankrah wechselt vom TSV Schmiden und soll mit Erfahrung, Kommunikation und Zweikampfstärke die Defensive stabilisieren. Für die Offensive kommt Sercan Koc vom Aufsteiger SG Schorndorf. Er bringt Tempo, Abschlussstärke und Strafraumpräsenz mit.