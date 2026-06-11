Transferoffensive am Dörenberg: VfL Vichttal II verstärkt sich

Erfahrene Kräfte und ein „Transfercoup“

Als absoluter Königstransfer gilt Jason Seke. Der 25-Jährige, der in den Jugendabteilungen von Alemannia Aachen und des FC Düren ausgebildet wurde, bringt die Erfahrung von über 100 Spielen aus der Mittelrheinliga mit. Er entschied sich trotz höherklassiger Angebote bewusst für den Weg mit der Zweiten in der Bezirksliga. Zudem schließt sich mit Daniel Ott ein echter „Hochkaräter“ dem Team an. Der ebenfalls 25-jährige Offensivspieler wechselt vom Tabellenzweiten Kohlscheider BC nach Vichttal. Ott blickt bereits auf 90 Spiele in der Bezirks- und Landesliga zurück, in denen er beachtliche 53 Scorerpunkte sammeln konnte. Besonders erfreulich für die Vereinsphilosophie: Sowohl Jason Seke als auch Daniel Ott engagieren sich bereits vorbildlich im Jugendbereich des VfL Vichttal und tragen die Vereins-DNA in sich. Die Neuzugänge bringen eine gesunde Mischung aus jugendlicher Unbekümmertheit und höherklassiger Erfahrung mit, sodass die Vorfreude auf eine erfolgreiche Bezirksliga-Saison am Dörenberg riesig ist.

Neue Power für Sturm, Außenbahn und das Torwart-Trio

Für spürbare Torgefahr im Sturmzentrum soll der junge Angreifer Luis Kugel sorgen, der von Jugendsport Wenau an den Dörenberg wechselt und dort zuletzt mit 18 Treffern sowie 8 Vorlagen in 24 Spielen glänzte. Die Außenbahnen werden durch die Schnelligkeit und Technik von Luis Simoes Faria Dias verstärkt, der von Germania Freund kommt und bereits Erfahrung von der Kreis- bis zur Landesliga besitzt. Auch auf der Torhüterposition stellt sich das Team breiter auf: Neben Christian Tripp, einem jungen, aber bereits erfahrenen Schlussmann vom SV Breinig II, kehrt mit Jan Erberich ein bekanntes Gesicht an den Dörenberg zurück. Erberich, der bereits in der Saison 2019/20 für den VfL auflief und zuletzt ebenfalls für Jugendsport Wenau aktiv war, komplettiert mit seiner Erfahrung das Torwart-Trio.