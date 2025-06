Transferoffensive – Acht Neue auf einen Schlag beim SV Hasel

Gleich acht Neuzugänge wurden in der Sommerpause verpflichtet und bringen auf allen Positionen frischen Wind, neue Qualitäten und echten Teamgeist mit. Bei der offiziellen Vorstellung am Vereinsheim war die Stimmung schon vielversprechend: Die Mischung aus jungen Talenten, erfahrenen Spielern und vielseitigen Charakteren macht Mut für das, was kommt.

Ebenfalls für defensive Balance sorgt Adnan Kayhaoglu mit der Nummer 22. Der robuste Sechser, der auch als Innenverteidiger eingesetzt werden kann, bringt Ruhe, Erfahrung und körperliche Präsenz ins Zentrum.

Auf der Außenbahn verstärkt Dominik Koch mit der Nummer 18 das Team. Laufstark, diszipliniert und defensiv zuverlässig – eine starke Option für die Viererkette.

Marco Suriano läuft mit der Nummer 11 auf. Der kreative Zehner und Stürmer glänzt mit Technik, Spielwitz und Torinstinkt – ein Offensivspieler, der jeder Partie seinen Stempel aufdrücken kann.

Mit der Nummer 9 wird künftig Edon Kelmendi auf Torejagd gehen. Der bullige Mittelstürmer bringt Physis, Abschlussstärke und Präsenz im Strafraum – genau der Spielertyp, der gegnerischen Abwehrreihen das Leben schwer macht.

Komplettiert wird das Neuzugangs-Paket durch Nicolai Huttinger, der die Nummer 13 trägt. Als Linksverteidiger steht er für saubere Defensivarbeit und kluge Vorstöße nach vorne – ein verlässlicher Mann für die linke Seite.

(Hinweis: Nicolai war beim offiziellen Fototermin leider verhindert und ist auf dem Mannschaftsbild nicht zu sehen.)

Sportlicher Leiter Wachter Felix zeigt sich überzeugt vom neuen Kader – und denkt gleichzeitig an die Zukunft des Vereins:

„Ich bin richtig stolz auf das, was wir da zusammengestellt haben. Die Jungs passen nicht nur sportlich top ins Team, sondern auch menschlich – genau das, was wir wollten. Die Stimmung ist jetzt schon klasse, man spürt, dass da was zusammenwächst. Ich freu mich riesig auf die neue Saison – und ich sag's mal so: Die Konkurrenz darf sich warm anziehen. Bei uns wird’s nicht gemütlich. Aber immer fair, mit Herz und voller Leidenschaft – eben so, wie man den SV Hasel kennt.“

„Und neben dem Sportlichen denken wir natürlich auch weiter. Ein neuer Kunstrasenplatz wäre eine tolle Sache – nicht nur für den Verein, sondern auch für die Gemeinde Hasel. Es wäre ein wichtiger Schritt, um unseren Standort noch attraktiver zu machen und die Zukunft hier nachhaltig zu gestalten. Noch ist nichts entschieden, aber wir hoffen auf Unterstützung und eine positive Entwicklung.“

Mit diesen Verstärkungen und einer klaren Ausrichtung auf sportliche wie strukturelle Weiterentwicklung blickt der SV Hasel zuversichtlich in die Zukunft. Acht Neue, ein Ziel – gemeinsam wachsen, auf und neben dem Platz.