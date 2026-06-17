Transfernews: bei DJK Adler Oberhausen III - Arian Greku geht zur DJK von Fernando Gossrau · Heute, 00:49 Uhr · 0 Leser

Arian Greku mit dem „Adler-Trikot“ in der Hand , bei seiner „Vorstellung“ im neuen Club. – Foto: FOG

Von der Tulpenstr zur Concordia str wechselt Arian Greku , und ist ab sofort Teil des Kaders von Djk Adler Oberhausen III. Mit Arian Greku begrüßt die DJK Adler Oberhausen III einen erfahrenen und vielseitigen Defensivspieler in ihren Reihen, in der A-Jugend kickte der heute 25jährige unter anderen für Sc Buschhausen 1912 & Blau-Weiß Oberhausen-Lirich , mit dem Wechsel zu Adler geht der ehemalige Blau-Weiß Akteur zurück zu vielen alten Weggefährten & Freunden die dort aktiv spielen.

Hier ist Greku noch im „Blau-Weißen Trikot unterwegs im Spiel gegen Sc. Glück-Auf Sterkrade. – Foto: FOG

Nach mehreren Jahren bei Blau-Weiß Oberhausen-Lirich wagt Greku nun den nächsten Schritt – aus Blau wird Rot. In der vergangenen Saison gehörte der aus dem Kosovo stammende Albaner noch zum Stammpersonal von Blau-Weiß Lirich und bringt reichlich Erfahrung aus der Bezirksliga sowie bis hin zur Kreisliga A bis C im Kreis Oberhausen/Bottrop mit.

Arian Greku im Bild, hier noch bei „BWO“ im Zweikampf um den Ball. – Foto: FOG