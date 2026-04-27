Transfernews von Thomas Klein · Heute, 12:14 Uhr · 0 Leser

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Unser sportlicher Leiter Marcel Kaiser konnte in den vergangenen Tagen die ersten Neuzugänge für die kommende Saison unter Dach und Fach bringen. Von JS Wenau wechselt Mats Pley zum BCO. Der 19-Jährige hat seine fußballerische Ausbildung beim VfL Vichttal genossen und sammelte seine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich bei Viktoria Birkesdorf, bevor er im Winter 2025 nach Wenau wechselte. Bereits zu diesem Zeitpunkt standen wir mit Mats in Kontakt – umso erfreulicher ist es, dass der Wechsel nun mit sechs Monaten Verzögerung realisiert werden konnte. Mats ist defensiv flexibel einsetzbar und bringt genau die Qualitäten mit, die wir für unsere Hintermannschaft gesucht haben.

Ebenfalls verstärken wird uns zur neuen Saison Jan Steinmüller von Rhenania Girbelsrath. Der 23-Jährige ist uns insbesondere im Duell mit unserer zweiten Mannschaft sofort ins Auge gefallen, wo er als auffälligster Akteur überzeugte. Seine bevorzugte Position ist das zentrale Mittelfeld. Ausgebildet wurde Jan beim FC Düren-Niederau sowie bei Viktoria Birkesdorf. Im Seniorenbereich war er für Rhenania Girbelsrath und Rhenania Lohn aktiv und möchte nun beim BCO den nächsten Schritt gehen. Wir sind von der Qualität beider Spieler überzeugt und freuen uns sehr, dass sie sich für den BC Oberzier entschieden haben. Beide werden unserem Kader zusätzliche Stabilität und neue Impulse verleihen. 💪⚽