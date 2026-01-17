Transfermarkt: Union und Viktoria Berlin legen nach

Berlins erfolgreichste Frauen-Teams haben auf dem Transfermarkt nachgelegt. Bundesligist Union Berlin hat mit Amber Tysiak eine Premier-League-erfahrene Innenverteidigerin verpflichtet. Beinahe zeitgleich hat Torhüterin Melanie Wagner den Verein verlassen. Sie wechselt innerhalb der Stadt zum Zweitligisten Viktoria Berlin. Dort ist sie Neuzugang Nummer zwei, denn die Himmelblauen haben auch Melissa Ugochukwu vom FC Basel geholt.

Nachdem Louis Guske bereits in diesem Winter vom Friedenauer TSC zurück nach Staaken wechselte, hat der Berlin-Ligist mit Maurice Engst den nächsten Akteur aus Oberliga-Zeiten zurückgeholt. Der 26-Jährige, der unter anderem bei Dynamo Dresden ausgebildet wurde, spielte das vergangene halbe Jahr beim Brandenburger Landesligisten Preussen Eberswalde, soll nun in Staaken zum Klassenerhalt beitragen.

Mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen vor der Winterpause hat sich Berolina Stralau im Abstiegskampf der Landesliga Staffel 2 etwas Luft verschaffen können. In der Rückrunde sollen nun auch neue Gesichter dazu beitragen, die Klasse zu halten. Dionel Enrique Müller kommt von Deportivo Latino, stellte dort über Jahre seinen Torriecher unter Beweis. Tobias Reuter ist nach einem halben Jahr in Petershagen zurück in Stralau. Zudem sind Tarik Tosun (TeBe II), Ahmed Eltayeb (Laxten), Luca Yalcin (Türkiyemspor) und Atanas Marinov Katsarov (Sparta II) neu dabei.

__________________________________________________________________________________________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!