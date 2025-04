Transferkracher: Volland kehrt zu seinen Löwen zurück

In die Euphorie über ihre Siegesserie hinein präsentieren die Löwen an diesem Montag einen echten Transferkracher: Der 15-malige deutsche Nationalspieler Kevin Volland (32), einst beim TSV 1860 ausgebildet und zum Profi gereift, wird ab Sommer wieder für seinen Herzensverein auf Torejagd gehen. Marktwert: 4 Millionen Euro, zuletzt bei Union Berlin immer noch Großverdiener, wenn auch ohne Stammplatz – wie das finanziell gehen soll, darüber wird der Tabellensiebte der 3. Liga ab 12.45 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz im Gebäude von Hauptsponsor „Die Bayerische“ Auskunft geben.

Volland kommt den Löwen finanziell enorm entgegen

286 Bundesligaspiele (Hoffenheim, Leverkusen, Union / 80 Tore), 80 Einsätze in der französischen Ligue 1 (Monaco / 28 Tore) - ist so ein Transfer nicht zu groß für die Löwen? Zumal Volland nach längerer Verletzungspause wieder topfit sein soll. Unsere Redaktion weiß seit dem 30. Dezember von den Plänen der Löwen, ihren einstigen Fanliebling zurückzuholen. Damals, bei einem Abendessen mit einem Vertreter des Vereins, umriss Volland seine Zukunftspläne und machte deutlich, seine Karriere nicht nur bei „seinen“ Löwen ausklingen, sondern mit 1860 auch noch was erreichen zu wollen - einen Aufstieg.