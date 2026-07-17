Transferkracher: Mockenhaupt wechselt zur SG Hüffelsheim

Hüffelsheim. Das war eine echte Krachermeldung am Donnerstagabend aus Hüffelsheim. Die SG verkündete via Instagram die Verpflichtung von Verteidiger Sascha Mockenhaupt. Der Rekordspieler des SV Wehen Wiesbaden (351 Partien) läuft künftig also in der Verbandsliga Südwest auf. „Ich habe richtig Bock auf Hüffelsheim, auf und neben dem Platz“, lässt sich Mockenhaupt auf Instagram zitieren, gibt in dem Post aber auch zu, dass er den Ort erstmal auf der Landkarte suchen musste, als er von Hüffelsheim hörte. Der ambitionierte Verbandsligist gewinnt damit einen zweitligaerfahrenen Abwehrmann, der vor gut einem Jahr noch Bayerns Superstürmer Harry Kane beim DFB-Pokalfight seines SVWW verteidigte.