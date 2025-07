Transferkracher kurz vor dem Auftakt: TSV Murnau schnappt sich Haching-Talent

Murnau – Kürzlich hat er noch mit den Drittligaprofis in Unterhaching trainiert. Vorigen Donnerstag inspizierte er seinen neuen Club das erste Mal. Exakt eine Woche später lief Felix Lautenbacher bereits für den TSV Murnau im Testspiel gegen Penzberg auf. Mit der Verpflichtung des 20-Jährigen von der Hachinger Reserve landen die Drachen kurz vor dem Start in der Landesliga noch einen Transferkracher. „Für uns nicht selbstverständlich, wenn sich so einer unseren Verein aussucht“, erklärt Michael Adelwart, Murnaus Abteilungsleiter.

Lautenbacher zählte zu den großen Fußballtalenten des Oberlands mit dem Potenzial für den Bezahlbereich. Beim Merkur CUP vor neun Jahren, als er noch für Heimatverein Wielenbach auflief, sichtete ihn ein Scout des FC Bayern. Ob er nicht Lust habe, mal vorbeizuschauen, sagte der. „Alles hat gepasst“, erzählt Lautenbacher. In ganz Europa spielte er Turniere mit den Bayern, gewann eines in Dublin. Nach zwei Jahren zog er zur SpVgg Unterhaching, durchlief dort sämtliche Teams, sammelte Erfahrung in der U17- und U19-Bundesliga. Vorige Saison trainierte er diverse Male mit den Profis aus der Dritten Liga, stand im Spieltagskader gegen Ingolstadt. Viele „coole Momente“ erlebte in seinen neun Jahren im Leistungssport.

Doch in der vergangenen Bayernliga-Saison wuchsen die Zweifel. Seine Motivation ließ nach, Aufwand und Spaß standen nicht mehr in einem guten Verhältnis. „Ich hab’ gemerkt, dass ich mich nur noch hinschleppe und die Leistung nicht mehr auf den Platz bringe.“ Im Sommer ließen Gespräche mit Eltern und Freunden den finalen Entschluss reifen: „Es macht für mich wenig Sinn, wenn ich die Sache nicht mit 120 Prozent angehe“, sagt Lautenbacher.

Viele bekannte Gesichter beim TSV Murnau

Diese Abzweigung führte zurück in die Vergangenheit. In Murnau steht sein ehemaliger Teamkollege aus Wielenbach, Fabio Grund, im Tor. Mit weiteren aus der Mannschaft, Michael Moser etwa, ist er befreundet, unternimmt viel. Gegen Tizian Schatto spielte er in der Jugend-Bundesliga. Vorige Saison schaute er des Öfteren am Platz vorbei. Egal, wen er fragte: „Jeder hat immer Gutes berichtet. Ich wollte mir das unbedingt anschauen.“ Nach einer Woche Training lag sein Pass bereits in Murnau.

Das Level der Landesliga kennt er bestens. Vor zwei Jahren stieg er mit den Hachingern aus dieser Klasse auf. Abgespeichert hat er harten Fußball und jede Menge Spieler, die früher mal in den Nachwuchsleistungszentren des Landes ausgebildet wurden. „Ich weiß, was mich da erwartet.“ In Murnau jubilieren sie, dass sie diese Allzweckwaffe zu sich gelotst haben. „Kann sein, dass der sogar noch im Tor spielen kann“, scherzt Adelwart. Seine seltene Kombination aus extremem Tempo und hoher Ballsicherheit machen ihn zu einem Schweizer Taschenmesser auf dem Feld. In Haching spielte er auf dem Flügel und als Außenverteidiger, genauso wohl fühlt sich Lautenbacher im Zentrum. „Ich hab immer gerne den Ball am Fuß, fordere ihn, gehe ins Eins-gegen-eins.“

Beinahe noch mehr beeindruckt Adelwart aber die Einstellung zum Sport. „Es ist sofort eine positive Energie zu spüren, wenn er auf dem Platz steht. Er ist sich für nichts zu schade, will sich einfügen.“ Für Lautenbacher beginnt nun das Leben nach dem Leistungssport. Gerade sucht er nach einem Betrieb in der Gegend, in dem er seine Ausbildung zum Bürokaufmann beenden kann. In Sachen Fußball ist die Neuordnung abgeschlossen. Er kickt jetzt mit seinen Freunden – und fügt sich damit hervorragend ein in das Jugendkonzept des TSV.