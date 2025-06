Transferkracher: Emir Terakaj sagt dem FC Kosova zu

Im Fußball ist es ja oft so, dass sich bei einem Spielerwechsel ein Kreis schließt. So ist das auch im Falle von Emir Terakaj . Dessen Vater Hamza lief viele Jahre lang für den FC Kosova auf. Jetzt liegt auch der Spielerpass des 24-jährigen Sohnes beim Regensburger Stadtklub. Der technisch so begnadete Angreifer hat sich nämlich für einen Wechsel zum Mitte-Landesligisten entschieden. Aus Sicht des FC Kosova ist das ein Transfercoup: Mit Emir Terakaj kommt reichlich Landes- und Bayernliga-Erfahrung an den Weinweg.

Regensburgs sportlicher Leiter Lum Gashi vermeldete die spektakuläre Neuverpflichtung am Sonntag. „Wir kennen Emir schon seit Kindesalter und sind sehr froh, ihn für uns gewonnen zu haben“, sagt Gashi und schiebt nach: „Wir verfolgen die gleichen Ziele und sind der Meinung, das wir diese zusammen umsetzen können.“ Dass er dem Offensivspiel des Landesligisten richtig guttun wird, davon ist der Funktionär überzeugt. Zumal Terakaj im Offensivbereich flexibel einsetzbar ist. „Emir passt durch seinen Spielstil optimal ins System des Trainers und macht unser Spiel noch variabler.“



Und was sagt der Bad Abbacher, der zuletzt eine kleine Pause vom Vereinsfußball eingelegt hatte, selbst zu seinem Wechsel zum FC Kosova? „Ich bin froh, wieder hier in Regensburg und beim FC Kosova Fußball zu spielen – bei dem Verein, bei dem schon mein Vater gespielt hat. Schön, dass auch abseits des Platzes alles so reibungslos funktioniert hat. Ich bin gespannt, was in der kommenden Saison passieren wird und möchte tatkräftig mithelfen, dass der FC Kosova erfolgreich ist.“



Fünf Einsätze in der Regionalliga Bayern bei Türkgücü München, 41 Spiele in der Bayernliga und 75 in der Landesliga – Emir Terakaj weist mit seinen 24 Jahren bereits eine richtig ordentliche Vita auf. Seine Jugendausbildung genoss der Kosovare unter anderem beim FC Ingolstadt und bei der heimischen JFG Donautal Bad Abbach. Im Regensburger Raum machte er schließlich durch seine Zeit beim SV Fortuna von sich reden. Hier glänzte der Offensiv-Allrounder mit starken Scorer-Quoten. Nach dem Bayernliga-Aufstieg 2023 verließ Terakaj die Fortuna und schloss sich dem Bayernligisten DJK Gebenbach an (32 Spiele, 11 Tore). In der abgelaufenen Runde wurde er zunächst von Türkgücü München unter Vertrag genommen (fünf Regionalliga-Spiele), ehe er sich der SpVgg Bayern Hof anschloss (neun Bayernliga-Einsätze). Vorzeitig trennten sich die Wege wieder, weshalb Terakaj ab dem Winter ohne Verein war.