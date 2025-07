Transferkracher: Delia Kollakowski schließt sich dem MTV Jeddingen an

Die 27-jährige Angreiferin kommt mit eindrucksvoller Bilanz: In der vergangenen Bezirksliga-Saison erzielte sie 24 Treffer und hatte damit entscheidenden Anteil am Aufstieg ihres bisherigen Vereins. Nun zieht es die vielseitige Offensivkraft zum MTV Jeddingen.

Trainer Schwarz lobt Einstellung und Persönlichkeit

MTV-Coach Markus Schwarz äußert sich erfreut über die Verpflichtung: „Eine absolute Bereicherung für den MTV — nicht nur aufgrund ihrer Vielseitigkeit in der Offensive. Delia überzeugt mich nicht nur fußballerisch, sondern auch als Persönlichkeit. Sie stellt sich nicht in den Vordergrund, bringt aber eine klare Einstellung mit: Sie möchte auf hohem Niveau arbeiten und sich weiterentwickeln. Mir ist es wichtig, dass sich ein Neuzugang schnell integriert. Dank unseres starken und ehrlichen Teamgefüges kann ich mich dabei immer auf meine Mädels verlassen. Delia hat sich von Anfang an nahtlos eingefügt. Die Gespräche und das erste Kennenlernen waren für mich sehr angenehm, fast so, als würde man sich schon lange kennen und nur auf den richtigen Moment warten, um gemeinsam neue Ziele anzugehen. Ich freue mich riesig, dass Delia sich für uns entschieden hat“, so Schwarz auf dem Instagram-Kanal des MTV Jeddingen.