Transferkracher beim TSV Peiting: Zwei Neuzugänge mit Landesliga-Erfahrung

Fußball; Saison 2025/26; Landesliga; Samuel Spieß vom TSV Murnau im Heimspiel gegen den SV Aubing am 27. Juli 2025 – Foto: Andreas Mayr

Sie sind jung und haben bereits Erfahrung in der Landesliga gesammelt: Dem TSV Peiting ist ein Transfercoup geglückt, der den Kader qualitativ erheblich aufwertet.

Im Oberland gilt mittlerweile ein ungeschriebener Kodex. Wer als junger Fußballer hoch hinaus will, der geht nach Murnau . Gleichzeitig sieht dieser Kreislauf vor, dass Talente am Ende ihrer Reise wieder in die Heimat zurückkehren. Von dieser Entwicklung profitieren nun die Fußballer des TSV Peiting. Mit Nick Ostler und Samuel Spieß – beide aus dem Altlandkreis Schongau – wechseln zwei vielversprechende Talente mit Landesliga-Erfahrung nach Peiting. Beim TSV jubilieren sie ob der zwei Transferkracher. „Ich bin hellauf begeistert, genau solche Jungen brauchst du, um oben anzugreifen“, sagt Julian Birkner, der neue Trainer des Kreisligisten.

Spieß und Ostler wurden in der Murnauer Jugend ausgebildet

Die beiden 19-Jährigen verbrachten ihre prägenden Jahre in der Murnauer Jugend, sie bildeten zuletzt auch eine Fahrgemeinschaft an die Poschinger Allee. Dabei stellten sie auch fest, wieviel sie für den Fußball investieren bei drei Einheiten sowie einem Spiel am Wochenende. „Das nimmt viel Zeit in Kauf. Ich hab’ mit der Zeit gemerkt, dass es viel gibt, was du nicht mehr machen kannst“, erklärt Samuel Spieß aus Apfeldorf. Für diese Erkenntnis sorgte in seinem Fall eine schwerere Verletzung, die ihn Monate außer Gefecht setzte. Bei der Hallenmeisterschaft im Januar brach er sich den fünften Mittelfußknochen, noch immer stabilisiert eine Platte den Knochen. Am 15. Juni wird sie entfernt, dann sollte Training ohne Einschränkung möglich sein.

Spieß erkämpfte sich auf Anhieb einen Stammplatz im Murnauer Team

An Potenzial mangelt es den Zweien nicht. Spieß feierten die Murnauer als Senkrechtstarter, der sich auf Anhieb einen Stammplatz als Außenverteidiger eroberte. An Kredit büßte er ein, als er mitten in der Saison in den Urlaub fuhr. Doch auch danach lief er regelmäßig in der Landesliga auf (17 Spiele, 15-mal Startelf). Nick Ostler aus Peiting litt unter der immensen Talentdichte der Murnauer im Mittelfeld. In Trainer Martin Wagner fand er einen Unterstützer, der seine Präsenz wie Kreativität schätzte und ihn im Winter zum Bleiben überredete. Danach war er zweimal in der Startelf (insgesamt neun Landesliga-Einsätze), an den Murnauer Schwergewichten kam er jedoch nicht vorbei.

Immer wieder versuchten Spezln aus Peiting, die beiden von einem Wechsel zu überzeugen

Freilich wussten die Spezln in der Heimat um seine Situation. Immer wieder klopften sie Ostler, aber auch Kollege Spieß weich, und versuchten, sie von einem Wechsel zu überzeugen. Auf Seiten der Peitinger stellte Kaderplaner Matthias Schweizer früh fest, dass dem Team ein wenig die Breite fehlt, wenn es tatsächlich schon zur nächsten Saison wieder gen Bezirksliga schreiten will. Vor einigen Wochen schaltete sich auch Trainer Birkner in die Gespräche ein und fixierte die Transfers. Über seine zwei Neuzugänge sagt er: „Ich höre nur Gutes, sie tun dem Kader unfassbar gut.“ Nick Ostler plant er als Schaltzentrale im Mittelfeld ein, Samuel Spieß zieht er wieder auf der Außenbahn nach vorn, wo er in der Jugend gekickt hatte. Beide sind technisch beschlagen und haben sich in einem Jahr Training auf Top-Amateur-Niveau auch die körperliche Härte für den Männerbereich angeeignet.

Die Murnauer Verantwortlichen trauern beiden Spielern nach

In Murnau trauern sie den beiden jetzt schon nach. Abteilungsleiter Michael Adelwart hatte sie in jungen Jahren an die Poschinger Allee geholt. Er sagt: „Ich finde es schade, beiden hätte ich auch eine Liga höher zugetraut.“ Ähnlich sieht es ihr neuer Trainer Julian Birkner. Er selbst hat in Landsberg erlebt, wie schnell es für junge Talente nach oben gehen kann. Damals in Landsberg vor zwölf Jahren saß er – gerade erst von der U19 in den Männerbereich aufgerückt – acht Wochen nur auf der Bank und war danach für Jahre Stammspieler in der Bayernliga.

Den Traum vom höherklassigen Fußball haben die beiden noch nicht aufgegeben. Spieß sieht Peiting als Zwischenlösung. Nach dem Abitur startet er ins Berufsleben, darauf möchte er sich konzentrieren. „Lieber machst du ein Jahr auf niedrigerem Niveau, da verlierst du nichts“, sagt er. Der erste Eindruck der neuen Kollegen war ausgenommen positiv. „Wir sind sehr familiär aufgenommen worden“, so Spieß. Das habe sich angefühlt wie in Murnau.