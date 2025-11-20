Transferknüller: Upo angelt sich Jurek und Ceesay

Winterpause für die Sportfreunde Ursulapoppenricht! Das heißerwartete Derby gegen den SV Hahnbach wäre diesen Sonntag nachgeholt worden, wurde aber wegen des Wintereinbruchs schon am Donnerstagmorgen abgesagt. Sportlich wird der Tabellenneunte der Bezirksliga Nord also für keine Schlagzeilen mehr sorgen können in diesem Jahr. Dafür lässt der Verein am Donnerstag mit einer Transfermeldung aufhorchen. Sportchef Josef Nitzbon ist es gelungen, Helmut Jurek (37) und Julian Ceesay (36) nach Upo zu losten. Die beiden erfahrenen Routiniers bildeten bis vor Kurzem das Spielertrainer-Duo beim Ligakonkurrenten SV Inter Bergsteig Amberg. Diesen Winter wechseln sie nun gemeinsam zu den Sportfreunden, bei denen sie jeweils für die nächsten eineinhalb Jahre unterschrieben haben.

„Julian und ich kennen Sepp Nitzbon aus gemeinsamen Zeiten in Gebenbach. Wir wissen, was wir an Sepp haben. Gerade was er infrastrukturell zur Verfügung stellt, wissen wir wertzuschätzen. Uns war klar, dass wir da auf einem Nenner sind“, erzählt Jurek, der wie Ceesay in Upo rein als Spieler agieren wird. „Für uns ist es eine coole Sache, dass sich so schnell eine Option aufgetan hat.“ Natürlich habe auch der geographische Aspekt eine Rolle gespielt: „Wir wohnen beide in Amberg, nach Upo sind es zehn Minuten. Es ist schon auch ein Vorteil für uns, wenn wir die Fahrtwege kurz halten können – was auch für unsere Familien gilt, wenn sie zuschauen“, so Jurek.



Die beiden Routiniers freuen sich, sich künftig in der Mannschaft von Trainer Andreas Scheler beweisen zu können: „Wir fühlen uns persönlich noch voll im Saft und haben daher große Lust, mindestens in den nächsten eineinhalb Jahren in Upo Gas zu geben. Bezirksliga ist ein gutes Level, Sepp und wir kennen uns – das ist eine gute Fügung“, betonen Ceesay und Jurek unisono. Auch Upos Sportdirektor Josef Nitzbon freut sich sehr auf die beiden Ex-Spieler der DJK Gebenbach: „Wir haben schon immer gut zusammengearbeitet“, sagt er gegenüber den Oberpfalz-Medien.



Bis zuletzt zeichneten Helmut Jurek und Julian Ceesay als gleichberechtigtes Spielertrainer-Duo des SV Inter Bergsteig Amberg verantwortlich. Vor vier Wochen trennten sich die Wege. Jurek spielte vor seiner Zeit am „Steig“ für die DJK Ammerthal, den SV Sorghof, die DJK Gebenbach, den SV Etzenricht und den TuS Rosenberg. Ceesay hat beim FC Amberg sogar 30 Regionalligaspiele absolviert. Außerdem trug er das Dress des FV Vilseck und der DJK Gebenbach. Viel Erfahrung also für die Sportfreude Upo, die sich in der Bezirksliga Nord als Rangneunter mit 26 Punkten in die Winterpause verabschiedet haben. Mal sehen, ob die beiden Neuverpflichtungen der Scheler-Truppe nochmal einen zusätzlichen Schub verleihen können.