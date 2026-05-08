Transferknüller: Illertissens Kapitän Zeller wechselt nach Memmingen von Andreas Schales · Heute, 12:17 Uhr · 0 Leser

– Foto: Hannah Brenner

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Fußball-Regionalligist FC Memmingen hat einen echten Transfercoup gelandet: Vom Liga-Rivalen FV Illertissen wechselt Max Zeller zur neuen Saison ins Allgäu. Der 26-jährige Innenverteidiger gilt als einer der konstantesten und verlässlichsten Defensivspieler der Regionalliga Bayern und als absolute Verstärkung.

„Mit dieser Verpflichtung ist der sportlichen Führung ein Transfer gelungen, der sportlich wie auch charakterlich ein klares Signal setzt“, teilt FCM-Sportvorstand Serge Ahrens dazu mit. Zeller spielt seit 2018 ununterbrochen für Illertissen und entwickelte sich als Stammspieler zu einer tragenden Säule, übernahm dort als Kapitän Verantwortung und war eine Identifikationsfigur. Jetzt folgt eine neue Aufgabe in einem neuen Umfeld: „Ich freue mich auf den neuen Verein und die Mannschaft“, sagte Zeller bei der Vertragsunterschrift.