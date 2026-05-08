Transferknüller: Illertissens Kapitän Zeller wechselt nach Memmingen

Fußball-Regionalligist FC Memmingen hat einen echten Transfercoup gelandet: Vom Liga-Rivalen FV Illertissen wechselt Max Zeller zur neuen Saison ins Allgäu. Der 26-jährige Innenverteidiger gilt als einer der konstantesten und verlässlichsten Defensivspieler der Regionalliga Bayern und als absolute Verstärkung.
„Mit dieser Verpflichtung ist der sportlichen Führung ein Transfer gelungen, der sportlich wie auch charakterlich ein klares Signal setzt“, teilt FCM-Sportvorstand Serge Ahrens dazu mit.
Zeller spielt seit 2018 ununterbrochen für Illertissen und entwickelte sich als Stammspieler zu einer tragenden Säule, übernahm dort als Kapitän Verantwortung und war eine Identifikationsfigur. Jetzt folgt eine neue Aufgabe in einem neuen Umfeld: „Ich freue mich auf den neuen Verein und die Mannschaft“, sagte Zeller bei der Vertragsunterschrift.
„In Illertissen wurde Zeller nicht ohne Grund als Fels in der Brandung beschrieben. Er ist ein Spieler, der durch seine Ruhe, Zweikampfstärke und Spielintelligenz besticht. Seine konstant starken Leistungen über mehrere Jahre hinweg machen ihn zu einem der besten Verteidiger der Regionalliga Bayern und zu einem Spieler, der ligaübergreifend zu den Top-Akteuren auf diesem Niveau zählt“, freut sich Ahrens über die Verpflichtung.
Zuvor war bereits der Wechsel von Luka Petrovic, ebenfalls aus Illertissen, zum FC Memmingen vermeldet worden. Zwei weitere Zugänge will der Verein in den nächsten Tagen noch bekanntgeben.