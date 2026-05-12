Transferknüller beim FC Amberg: Leon Brandl kommt Den Mittelstürmer, der aktuell noch an einem Kreuzbandriss laboriert, zieht es vom Bayernligisten DJK Gebenbach zum Landesliga-Rückkehrer von Florian Würthele · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Beim FC Amberg freut sich Teammanager Andreas Wagner (links) über die Zusage von Leon Brandl. – Foto: Matthias Reuß/FC Amberg

Der FC Amberg hat einen weiteren beachtenswerten Transfer für die kommende Saison getätigt. Dem Meister der Bezirksliga Nord ist es gelungen, Leon Brandl vom Bayernligisten DJK Gebenbach an den Schanzl zu lotsen. Der 25-jährige Mittelstürmer soll dem Angriff des Landesliga-Rückkehrers in Zukunft weitere Optionen geben. Gegenwärtig laboriert er allerdings noch an einem Kreuzbandriss. Beim FCA wird Brandl auf ihm bekannte Gesichter – und ehemalige Teamkollegen – treffen.

Ambergs sportlicher Leiter Roman Reinhardt sagt zur Neuerpflichtung: „Leon ist ein klassischer Neuner und bringt Erfahrung mit. Auch wenn er aktuell an seinem Comeback arbeitet, war es uns wichtig, ihn schon jetzt dazuzuholen. Er wird unserer Mannschaft auf und neben dem Platz guttun.“ Auch Teammanager Andreas Wagner kennt Brandl schon länger, nicht erst aus gemeinsamen Zeiten beim ASV Burglengenfeld: „Mein Kontakt zu Leon ist nie abgerissen. Ich kenne seine Qualitäten seit Jahren und weiß auch, was wir menschlich an ihm haben. Er ist ein feiner Kerl und wir sind überzeugt, dass er uns nach seinem Comeback weiterhelfen wird“, so Wagner.



Anfang April zog sich Leon Brandl im Bayernligaspiel der DJK Gebenbach gegen Fortuna Regensburg einen Kreuzbandriss zu. Die anschließende Operation verlief gut. Trotz der schweren Verletzung wollte der FC Amberg den Stürmer unbedingt schon zum Saisonwechsel verpflichten. „Uns war von Anfang an klar, dass Leon nach seiner Verletzung Zeit für sein Comeback brauchen wird. An unserer Überzeugung hat das aber nichts geändert. Wir wollten ihn trotzdem bewusst schon jetzt zu uns holen, weil wir von seinen Qualitäten auf dem Platz und von seinem Charakter überzeugt sind“, teilen die Entscheidungsträger des FCA mit. Ein Dank richtet der Klub an die DJK Gebenbach und deren Sportlicher Leiter Erdal Izmire für die „professionelle und unkomplizierte Abwicklung des Transfers“.







„Der Kreuzbandriss war für mich natürlich ein herber Rückschlag. Vor der Verletzung war ich körperlich auf dem besten Niveau meiner bisherigen Karriere – nach der intensivsten Wintervorbereitung, die ich bislang absolviert habe. Mein Ziel ist es jetzt, schnellstmöglich wieder fit zu werden, um die Mannschaft in der Landesliga mit Toren, aber auch mit meiner Art auf und neben dem Platz, bestmöglich zu unterstützen“, lässt Brandl wissen. Vor seiner Verletzung stand er diese Saison in 22 Bayernligaspielen für Gebenbach auf dem Platz. Dabei trug er sich viermal in die Torschützenliste ein. Zuvor machte der ehemalige Jugendspieler des SSV Jahn Regensburg im Trikot der Landesligisten SV Schwandorf-Ettmannsdorf und ASV Burglengenfeld mit guten Scorer-Quoten auf sich aufmerksam.



Für seine Zusage beim FC Amberg führt der 25-Jährige mehrere Beweggründe auf: „Der Wechsel zum FC Amberg war für mich eine bewusste Entscheidung, weil sich beim Verein aktuell enorm viel entwickelt und großes Potenzial vorhanden ist. Mit der Rückkehr in die Landesliga ist der Verein wieder dort angekommen, wo er aus meiner Sicht definitiv hingehört. Zudem wohne ich selbst seit mittlerweile einem Jahr in Amberg. Für einen Traditionsverein wie den FC Amberg auflaufen zu dürfen, bedeutet mir daher unglaublich viel. Die Gespräche mit den beiden Trainern sowie mit Roman Reinhardt haben mich sofort überzeugt. Vor allem menschlich, charakterlich und familiär habe ich mich direkt wohlgefühlt und eine große Wertschätzung gespürt. Ich identifiziere mich sehr mit den Werten des Vereins sowie mit der Art und Weise der Verantwortlichen und Trainer. Besonders freue ich mich auch auf das Wiedersehen mit ehemaligen Teamkollegen wie Fernando Roesler und Matthias Graf. Mit beiden verbindet mich nicht nur privat eine Freundschaft, sondern wir harmonieren auch auf dem Platz sehr gut, weil wir uns bestens kennen. Matthias Graf hat mich bereits in meiner ersten Herren-Saison in Ettmannsdorf unterstützt, weshalb die Verbindung schon lange besteht.“