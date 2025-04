Transferknaller beim SSC Dodesheide - Aaron Goldmann kommt

– Foto: Thies Meyer

Am kommenden Sonntag geht es für den SSC Dodesheide in der Landesliga zum direkten Tabellennachbarn SFN Vechta. Ein wichtiges Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf. Doch bevor man sich dem spannenden Spiel widmet, konnte der Landesligist einen Transfer für die kommende Saison vorstellen. Einen echten Hammer.

Denn ab der neuen Saison wird Aaron Goldmann ligaunabhängig zum SSC wechseln. Der bald 31-Jährige wurde im NLZ von VfL Osnabrück bis zur U19 ausgebildet und kam über Stationen in der zweiten Männermannschaft des VfL und beim BSV Rehden zum TuS Bersenbrück. In Bersenbrück hatte der 1.84M-Mann drei sehr starke Jahre in der Oberliga, in denen er in 78 Spielen 24 Tore schoss und 25 weitere vorbereitete. Zwar wechselte Goldmann von Bersenbrück aus 2019 in die tiefere Landesliga zu BW Lohne, doch dort wuchs er weiter zu einem absoluten Führungsspieler und Leistungsträger heran.

Direkt in der ersten Saison gelang der Aufstieg in die Oberliga, wobei der Mittelfeldspieler mit 14 Scorern in 21 Spielen erheblichen Anteil hatte. Nach zwei Jahren Oberliga mit zehn Toren und 18 Assists gelang BW Lohne um Aaron Goldmann 2022 dann der Aufstieg in die viertklassige Regionalliga Nord, wo man auch heutzutage noch spielt. In seinen ersten beiden Saisons war Goldmann noch echter Stammspieler und erzielte neun Tore in 44 Einsätzen. In der aktuellen Saison kam allerdings nur noch ein Kurzeinsatz gegen den VfB Lübeck hinzu sowie zwei Spiele in der Reservemannschaft, in denen der 30-Jährige aber drei Tore erzielte.