Transferhammer: Zlatko Blaskic übernimmt beim VfR Heilbronn

Der VfR Heilbronn stellt nach dem Abstieg aus der Verbandsliga Württemberg die Weichen für den Neustart in der Landesliga, Staffel 1. Mit Zlatko Blaskic übernimmt ein erfahrener Trainer, der im württembergischen Amateurfußball einen starken Ruf genießt und für klare Strukturen sowie nachhaltige Spielerentwicklung steht.
Blaskic soll den Neuaufbau beim VfR Heilbronn prägen und gemeinsam mit den Verantwortlichen eine Mannschaft formen, die den künftigen Weg des Vereins verkörpert. Im Mittelpunkt stehen Entwicklung, Identifikation und die gezielte Förderung junger Spieler. Nach dem sportlich enttäuschenden Abstieg will der Verein in der Landesliga nicht nur Ergebnisse stabilisieren, sondern auch wieder eine klare sportliche Handschrift entwickeln.
Der neue Cheftrainer bringt dafür viel Erfahrung mit. Besonders bei Normannia Gmünd hinterließ Blaskic über mehrere Jahre deutliche Spuren. Aus einem Verbandsligisten formte er einen etablierten Oberligisten und bewies dabei immer wieder seine Fähigkeit, Spieler und Mannschaften weiterzuentwickeln. Auch in schwierigen Phasen gelang es ihm, Strukturen zu schärfen und sportliche Entwicklung einzuleiten. Zuletzt führte er Normannia Gmünd nach einer schwierigeren Vorrunde zu einer deutlich stärkeren Rückrunde.
Seine bisherige Trainerbilanz unterstreicht die Erfahrung, die er nach Heilbronn mitbringt: In 236 Spielen stehen 115 Siege, 42 Unentschieden und 79 Niederlagen. Neben seiner langen Zeit bei Normannia Gmünd war Blaskic auch bei der SG Sonnenhof Großaspach im Drittliga-Umfeld sowie bei der TSG Backnang II tätig.
Die Gespräche mit Sportdirektor Alexander Thomas und den Vereinsverantwortlichen verliefen über einen längeren Zeitraum vertrauensvoll und harmonisch. Am Ende waren beide Seiten überzeugt, gemeinsam den passenden Weg gefunden zu haben. Blaskic sieht im VfR Heilbronn einen interessanten, aufstrebenden Verein mit großem Potenzial. Genau dieses Potenzial soll nun Schritt für Schritt entwickelt werden. Für den Absteiger beginnt damit ein neuer Abschnitt, der weniger von kurzfristigen Parolen als von Aufbauarbeit, klarer Führung und nachhaltiger Entwicklung geprägt sein soll.