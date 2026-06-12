Transferhammer: Zlatko Blaskic übernimmt beim VfR Heilbronn

– Foto: Jani Pless

Der VfR Heilbronn stellt nach dem Abstieg aus der Verbandsliga Württemberg die Weichen für den Neustart in der Landesliga, Staffel 1. Mit Zlatko Blaskic übernimmt ein erfahrener Trainer, der im württembergischen Amateurfußball einen starken Ruf genießt und für klare Strukturen sowie nachhaltige Spielerentwicklung steht.

Blaskic soll den Neuaufbau beim VfR Heilbronn prägen und gemeinsam mit den Verantwortlichen eine Mannschaft formen, die den künftigen Weg des Vereins verkörpert. Im Mittelpunkt stehen Entwicklung, Identifikation und die gezielte Förderung junger Spieler. Nach dem sportlich enttäuschenden Abstieg will der Verein in der Landesliga nicht nur Ergebnisse stabilisieren, sondern auch wieder eine klare sportliche Handschrift entwickeln.

Der neue Cheftrainer bringt dafür viel Erfahrung mit. Besonders bei Normannia Gmünd hinterließ Blaskic über mehrere Jahre deutliche Spuren. Aus einem Verbandsligisten formte er einen etablierten Oberligisten und bewies dabei immer wieder seine Fähigkeit, Spieler und Mannschaften weiterzuentwickeln. Auch in schwierigen Phasen gelang es ihm, Strukturen zu schärfen und sportliche Entwicklung einzuleiten. Zuletzt führte er Normannia Gmünd nach einer schwierigeren Vorrunde zu einer deutlich stärkeren Rückrunde.