Transferhammer! Walburgskirchen holt Ex-Profi als Spieler-Co-Trainer

Mit Shahin Faridonpur ist dem TuS Walburgskirchen ein Transfercoup gelungen. Der ehemalige Fußballprofi bringt viel Erfahrung mit, zuletzt spielte der Stratege für den FC Wels in der 3. und 4. Liga in Österreich. Trotz seiner erst 30 Jahren, hat der gebürtige Hannoveraner bereits in fünf verschiedenen Ländern gelebt und gespielt. Vor kurzem erst hat der Deutsch-Iraner seine UEFA B-Lizenz erfolgreich abgeschlossen. FuPa.net traf sich exklusiv mit dem neuen Spieler Co-Trainer der Walburgskirchener.

FuPa: Hallo Shahin, du hast bis vor kurzem in Österreich beim FC Wels aktiv gespielt und warst dort auch Mannschaftskapitän. Wie kam es nun zu dem Wechsel zum TuS Walburgskirchen?

Shahin Faridonpur: Für mich stand fest, dass ich im Anschluss an meine B-Lizenz aktiver ins Trainergeschehen einsteigen möchte. Unabhängig davon, spiele ich selber weiterhin noch gerne. Im Zuge der vergangenen Wochen gab es viele Gespräche mit potenziellen neuen Vereinen.

FuPa: Wie lief das Gespräch mit den verantwortlichen des TuS Walburgskirchen?

SF: Sehr gut. Es hat auf Anhieb harmoniert und man wurde sich schnell einig, da beide das gleiche Ziel anstreben. Deshalb fiel die Entscheidung auf den TuS Walburgskirchen.

FuPa: Wie muss man sich deine Rolle als Spieler Co-Trainer konkret vorstellen?

SF: Erstmal möchte ich die Mannschaft und den Verein als Solches kennenlernen. Als Spieler Co-Trainer kann ich mich vielseitig einbringen, aber der Fokus liegt erstmal dabei positiven Input einzubringen als Spieler und als Co-Trainer.

FuPa: Du hast schon in zahlreichen Ligen gespielt, in der Ober- und Regionalliga in Deutschland, 1. Liga in Luxemburg, in der Schweizer Oberliga und zuletzt in der Österreichischen 3. und 4. Liga. Zudem warst du nach der Station in Luxemburg für eine Zeit lang im Iran. Erzähl uns von der Reise durch die Fußballligen der Welt?

SF: Wow! (lacht) Da wurde tief recherchiert. Jede Liga ist was Besonderes und ich für meinen Teil bin froh, dass ich in so vielen verschiedenen Ligen spielen durfte. Natürlich gibt es immer Momente im Leben, die man nicht so leicht vergisst. Das Stadion am Zoo in Wuppertal dort vor ca. 15.000 Zuschauern zu spielen, mit den WSV-Fans hinter einem, ist ein Wahnsinn! Mein Profidebüt in Luxemburg, Gänsehaut. Naja die Zeit im Iran war für mich sehr schwierig, obwohl ich persische Wurzeln habe, war es nicht einfach. Es hat sich natürlich alles super angehört, 1. Liga im Iran, dein Trainer war Ali Daei und man hatte eine super Infrastruktur. Zu der Zeit war ich 23 und noch grün hinter den Ohren, dort erlebte ich die dunkle Seite des Fußballs! Long story short: 3 Monate in Teheran gewesen, dir wird gesagt dein Arbeitspapier ist nicht gültig und von der Gage fehlte jede Spur.