Transferhammer: Verbandsligist verpflichtet Alexander Aschauer

– Foto: Jani Pless

Die Sportfreunde Schwäbisch Hall setzen ein deutliches Ausrufezeichen für die kommende Verbandsliga-Saison. Mit Alexander Aschauer wechselt ein erfahrener und äußerst torgefährlicher Offensivspieler vom 1. FC Normannia Gmünd in den Optima Sportpark. Der Neuzugang übernimmt zugleich als spielender Co-Trainer Verantwortung und soll auf sowie neben dem Platz wichtige Impulse geben künftig.

Aschauer kommt mit einer beeindruckenden Bilanz nach Schwäbisch Hall. In den vergangenen sieben Jahren beim 1. FC Normannia Gmünd absolvierte er 184 Pflichtspiele und erzielte 121 Tore. Besonders in der Verbandsliga Württemberg und später in der Oberliga Baden-Württemberg war er einer der prägenden Offensivspieler der Normannia. Allein in der Saison 2021/2022 gelangen ihm 32 Tore und 17 Assists, ein Jahr später folgten 23 Treffer. Auch in den Oberliga-Spielzeiten blieb er konstant gefährlich: 20 Tore 2023/2024, 14 Tore 2024/2025 und 16 Tore in der abgelaufenen Runde unterstreichen seine Qualität.

Insgesamt stehen in seiner Laufbahn 289 Spiele, 130 Tore und 33 Vorlagen. Vor seiner Zeit in Gmünd sammelte Aschauer höherklassige Erfahrung beim FSV Frankfurt, bei der SG Sonnenhof Großaspach, beim SV Wacker Burghausen, beim VfB Stuttgart II und bei Red Bull Salzburg. Damit bringt er eine sportliche Vita mit, die weit über die Verbandsliga hinausreicht und den jungen Spielern als Orientierung dienen kann.