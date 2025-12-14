Transferhammer unterm Weihnachtsbaum für den VfR Neumünster

Mit Rafael Krause wechselt ein echter Hochkaräter zu den Lila-Weißen – und sorgt schon jetzt für leuchtende Augen an der Geerdtsstraße. Der 28-jährige Offensivspieler gilt als absoluter Wunschtransfer und bringt jede Menge Erfahrung mit.

Über 20 Regionalligaspiele und mehr als 160 Einsätze in der Oberliga Schleswig-Holstein stehen in Krauses Fußball-Lebenslauf. Ab dem neuen Jahr schnürt der Neumünsteraner seine Stiefel für den VfR – ein Transfer, der in der Oberliga definitiv für Gesprächsstoff sorgt.

Für Krause ist es sportlich wie emotional ein besonderer Schritt. Das Fußball-ABC lernte er beim TSV Gadeland, über die SG Trave führte ihn der Weg zum VfB Lübeck. Von der U19 der Grün-Weißen wechselte er im Januar 2017 zum SV Todesfelde, wo er über acht Jahre lang zum festen Bestandteil wurde. Der Abschied hatte es in sich – mit einem echten Knalleffekt beim Spiel gegen den SV Eichede.

Rafael Krause war mit viel Freude und Hingabe beim SV Todesfelde dabei. Hier zusammen mit Felix Möller. – Foto: Olaf Wegerich

Wunschspieler mit langfristiger Perspektive

Sportdirektor Lars Neca macht deutlich, dass der Transfer Teil eines größeren Plans ist. „Nach der erfolgreichen Hinrunde möchten wir uns weiterentwickeln und stellen bereits jetzt die nächsten Weichen für die Zukunft“, sagte Neca in den Socia-Media-Kanälen des VfR Neumünster. „So haben wir mit Rafael Krause einen echten Wunschspieler verpflichten können, der bei uns bereits für die Saison 2026/2027 unterschrieben hat. Sein Vertrag beginnt am 1. Januar 2026.“

Willkommen an der Geerdtsstraße

Mit Rafael Krause verstärkt sich der VfR Neumünster offensiv, regional und qualitativ zugleich. Erfahrung, Torgefahr und Heimkehrer-Bonus inklusive. Die Lila-Weißen dürfen sich auf eine spannende Rückrunde freuen – und Rafael Krause wird schon jetzt herzlich im Kreis der Rasensportler willkommen geheißen.