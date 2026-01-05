Transferhammer: Regionalliga-Spieler geht zu den Young Boys Reutlingen

Ein Wechsel, der weit über die Liga hinaus Wirkung entfaltet: Maximilian Herberth verlässt die TSG Balingen und schließt sich dem Verbandsliga-Spitzenreiter Young Boys Reutlingen an. Ein Transfer, getragen von großen Erwartungen, klaren Worten und viel Emotion.

Früher als geplant Der Transfer kommt nicht aus dem Nichts. „Maxi stand auch auf der Wunschliste für einen möglichen Sommertransfer“, erklären die Young Boys. Umso größer ist die Zufriedenheit darüber, dass der Wechsel bereits im Winter realisiert werden konnte. „Umso glücklicher sind wir dementsprechend, dass der Transfer jetzt doch schon im Winter vollzogen wurde.“ Es sind Sätze, die zeigen, wie sehr man in Reutlingen auf diesen Spieler gesetzt hat – und wie wichtig dieser Schritt für die weitere Saison ist.

Ein Transfer mit Signalwirkung „Wir starten in das neue Jahr mit einer erfreulichen Nachricht: Maximilian Herberth wechselt zu den Young Boys!“ Die Worte, mit denen der Verbandsliga-Spitzenreiter den Wechsel bekanntgibt, sind bewusst gewählt. Freude, Erleichterung und Stolz schwingen mit. Dass ein 23-jähriger Abwehrspieler mit Regionalliga-Bezug den Weg zu den Young Boys Reutlingen einschlägt, ist alles andere als alltäglich und unterstreicht den sportlichen Anspruch des Tabellenführers.

Respektvolle Worte an den abgebenden Verein

Der Wechsel trägt auch die Handschrift fairer Gespräche. „Ein Dank geht auch an der abgebenden Verein, TSG Balingen, der den Transfer erleichtert und ermöglicht hat.“ In einer Zeit, in der Transfers oft geräuschvoll verlaufen, sind diese Worte bemerkenswert. Sie verdeutlichen, dass dieser Schritt auf gegenseitigem Respekt basiert.

Ein Abwehrspieler mit klarer Vita

Maximilian Herberth ist 23 Jahre alt und defensiv beheimatet. In der Saison 2025/26 gehörte er zum Regionalliga-Kader der TSG Balingen, kam dort jedoch zu keinem Pflichtspieleinsatz. Parallel absolvierte er für die TSG Balingen II in der Landesliga, Staffel 3, vier Spiele ohne Tor oder Assist. Zuvor lief er in der Saison 2024/25 für die TSG Balingen II in der Verbandsliga auf, bestritt zwei Partien und erzielte ein Tor.

Erfahrung aus Ober- und Verbandsliga

In derselben Spielzeit sammelte Herberth zudem 16 Einsätze für die erste Mannschaft der TSG Balingen in der Oberliga Baden-Württemberg. Besonders prägend war seine Zeit beim TSV Oberensingen in der Saison 2023/24 mit 30 Verbandsliga-Spielen, zwei Toren und vier Assists. Beim VfL Pfullingen stand er über mehrere Jahre hinweg regelmäßig auf dem Platz: 31 Spiele mit fünf Toren und zwei Assists in der Saison 2022/23, davor weitere 31 Spiele in der Saison 2021/22.

Große Erwartungen in Reutlingen

Die Botschaft der Young Boys ist eindeutig: „Wir freuen uns darauf Maxi in unseren Farben zu sehen und wünschen ihm eine verletzungsfreie und sehr erfolgreiche Zeit.“ Es ist mehr als ein Willkommensgruß. Es ist ein Vertrauensbeweis. Für Maximilian Herberth beginnt ein neues Kapitel bei einem ambitionierten Klub, für die Young Boys Reutlingen ein Transfer, der Hoffnung, Stärke und Aufbruch symbolisiert.