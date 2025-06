Transferhammer! Ramlingen-Ehlershausen bekommt massig Erfahrung

Seit der Saison 2016/2017 spielte der 1.94M-Hüne dann wieder für Havelse und stieg 2021 bereits in die dritte Liga auf, in der Tasky dann 24 Einsätze sammelte, aber direkt wieder abstieg. 2020 durfte der Routinier sich außerdem den Titel "DFB-Pokal-Spieler" geben, als er mit dem TSV Havelse gegen Mainz 05 mit 1:5 verlor.

Denn vom Meister der Regionalliga Nord und Aufsteiger in die dritte Liga, dem TSV Havelse, wird Niklas Tasky zum Landesligisten wechseln. Ein echter Transfercoup. Der 34-Jährige spielte in der Jugend bei Hannover 96 und dem SC Langenhagen, ehe es ihn zum TSV Havelse zog. Nach nur einer Saison fand Tasky damals seine sportliche Heimat in der Regionalliga Südwest. Für Kaiserslautern II, Nöttingen und der SpVgg Neckarelz kam der Innenverteidiger auf 90 Einsätze in der Regionalliga Südwest.

In der aktuellen Aufstiegssaison stand Tasky noch 16 Mal auf dem Feld, vier mal davon in der Startelf, traf aber in seinem letzten Spiel für den Aufsteiger beim Heimsieg über den VfB Oldenburg. Nach 213 Partien für Havelse und zwei Aufstiegen in die dritte Liga ist nun also Schluss und Tasky geht den Schritt runter in die Landesliga zum SV Ramlingen-Ehlershausen, der mit dem Transfer seine Aufstiegsambitionen definitiv untermauert.

Auf der vereinseigenen Instagramseite zeigt man sich beim Landesliga-Vierten der abgelaufenen Saison überglücklich über den "Wunschspieler" und freut sich über die Mentalität und Führungsqualitäten, die der 34-Jährige mitbringen wird. Noch befinden sich die Teams der Landesliga in der Sommerpause, doch schon jetzt steht fest, dass Ramlingen-Ehlershausen zu den Top-Favoriten gehören wird.