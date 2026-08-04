Transferhammer: Oberliga-Torschützenkönig wechselt in die Verbandsliga

– Foto: Jani Pless

Der 1. Göppinger SV setzt nach dem Abstieg aus der Oberliga Baden-Württemberg ein deutliches Zeichen auf dem Transfermarkt und verpflichtet mit Cristian Giles Sanchez einen der treffsichersten Angreifer der vergangenen Jahre. Der 33-jährige Spanier wechselt von Türkspor Neckarsulm zum Verbandsligisten und soll mit seiner enormen Abschlussstärke die Offensive des GSV anführen.

Die Zahlen des Mittelstürmers sprechen für sich. In insgesamt 204 Pflichtspielen erzielte Giles Sanchez beeindruckende 133 Tore und bereitete weitere 31 Treffer vor. Besonders bei Türkspor Neckarsulm entwickelte er sich zum absoluten Torjäger. In vier Spielzeiten gelangen ihm in Landes-, Verbands- und Oberliga insgesamt 84 Tore in 109 Partien. In der vergangenen Oberliga-Saison krönte er seine Leistungen mit 24 Treffern in 31 Spielen und sicherte sich damit die Torjägerkanone der Liga.

Auch zuvor bewies der Spanier seine Qualitäten auf konstant hohem Niveau. Für die Stuttgarter Kickers erzielte er in zwei Oberliga-Spielzeiten 18 Tore und neun Vorlagen, beim SSV Reutlingen steuerte er zwölf Treffer bei. Bereits im Trikot des FC 08 Villingen hatte Giles Sanchez seine Torgefahr mit zwölf Oberliga-Toren unter Beweis gestellt. Über Jahre hinweg überzeugte der Angreifer mit außergewöhnlicher Konstanz, starkem Positionsspiel und eiskalter Chancenverwertung.