Transferhammer: Markus Lang übernimmt beim Landesliga-Team

Bei Landesligist FV Löchgau gibt es kurz vor dem Jahreswechsel eine spannende Veränderung. Folgende Veränderungen teilt der Verein mit:

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Markus Lang übernimmt zur Rückrunde beim

FV Lochgau

Der FV Löchgau stellt die Weichen für die Zukunft: Ab dem 01.01.2026 übernimmt Markus Lang die Trainerposition der Herren I. Der 49-Jährige A-Lizenzinhaber bringt langjährige Erfahrung aus dem hoherklassigen Fußball mit. Er trainierte bereits renommierte Vereine wie die SG Sonnenhof Großaspach, den TSG Backnang, FSV 08 Bietigheim-Bissingen sowie den VfR Heilbronn. In den letzten zehn Jahren war er dort von der Verbandsliga bis hin zur 3.Liga tätig. Zudem ist Markus Lang Inhaber der überregional bekannten Fußballschule Elfwerken.

Markus Lang:

„Ich freue mich, zur Rückrunde die Trainerstelle beim FV Löchgau zu übernehmen. Dies ist eine spannende Herausforderung, der ich mit großer Motivation entgegenblicke. Vielen Dank an die Verantwortlichen für das entgegengebrachte Vertrauen. Ich freue mich auf die Arbeit mit dem Team und darauf, gemeinsam unsere sportlichen Ziele zu verfolgen."

Markus, herzlich willkommen beim FV Löchgau! Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.

Tabelle

1. SKV Rutesheim 16 12-1-3 43:16 37

2. FV Löchgau 15 10-5-0 36:11 35

3. TSG Öhringen (Auf) 16 10-2-4 31:17 32

4. SG Weinstadt 16 9-1-6 43:31 28

5. TV Oeffingen 16 8-2-6 40:29 26

6. SG Schorndorf (Auf) 16 8-2-6 36:31 26

7. SV Leonberg/Eltingen (Auf) 16 7-2-7 30:28 23

8. TSV Ilshofen 16 6-5-5 22:22 23

9. Sport-Union Neckarsulm 15 7-1-7 30:22 22

10. SSV Schwäbisch Hall 15 6-2-7 21:29 20

11. TSV Heimerdingen 1910 (Ab) 16 5-3-8 32:29 18

12. TSV Crailsheim 16 4-4-8 29:42 16

13. SV Kaisersbach 15 4-3-8 19:46 15

14. SpVgg Satteldorf 16 4-2-10 21:35 14

15. GSV Pleidelsheim 16 3-4-9 20:41 13

16. SGM Krumme Ebene am Neckar 16 3-1-12 18:42 10

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++