Transferhammer: Lieder kehrt zur SpVgg SV Weiden zurück

Friedrich Lieder (Mitte) ist nach über zehn Jahren zurück am Weidener Wasserwerk. – Foto: Thomas Schneider

Die SpVgg SV Weiden reagiert auf den verpatzten Saisonstart in der Bayernliga Nord sowie die aktuelle Verletztenmisere und hat sich mit sofortiger Wirkung hochkarätig verstärkt. Vom FC Amberg wechselt Offensiv-Allrounder Friedrich Lieder als Vertragsamateur ans Wasserwerk. Erst Anfang dieser Woche war der 36-Jährige beim Landesliga-Aufsteiger aus Amberg als Spielertrainer entlassen worden – nun heuert er beim benachbarten Bayernligisten an. Diese Verpflichtung machte die SpVgg SV am Donnerstagmittag publik.

Für Lieder ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Bereits in der Saison 2014/2015 schnürte er die Fußballschuhe für die Schwarz-Blauen, ehe er sich damals in die Regionalliga zur SpVgg Bayreuth verabschiedete. Anschließend spielte er für die Bayernligisten DJK Ammerthal, ASV Cham und DJK Gebenbach, ehe er im Sommer 2025 zum FC Amberg zurückkehrte. Mit seiner enormen Routine soll der Routinier der Weidener Mannschaft im bevorstehenden Abstiegskampf sofort Stabilität verleihen.



Der Transfer war aus Sicht der Weidener Verantwortlichen unumgänglich geworden, da die sportliche Situation und das Lazarett der SpVgg gleichermaßen Sorgen bereiten. Nach einem schwachen Saisonauftakt steht lediglich ein magerer Punkt aus den ersten vier Partien zu Buche. Verschärft wird die Lage durch eine extreme Verletzungswelle, die vor allem die Offensive hart trifft. So wird Martin Ruda nach seiner Knöchelverletzung voraussichtlich erst im September sein Comeback feiern können. Noch schwerer wiegt der Ausfall von Top-Torjäger Patryk Bytomski, der wegen eines Rippenbruchs mehrere Wochen komplett fehlt. Zu allem Überfluss verletzte sich Paul Brand am vergangenen Dienstag im Training schwer an der Schulter; die genaue Diagnose soll ein MRT am morgigen Freitag bringen. Zudem laboriert auch Niklas Lang weiterhin an einer Schulterverletzung, die er sich im Spiel gegen die DJK Ammerthal zugezogen hatte.





Angesichts dieser Ausfälle mussten die Wasserwerkler noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Der Sportliche Leiter Marco Lorenz betont in einer Pressemitteilung die erhoffte Sofortwirkung des Neuzugangs: „Friedrich hat reichlich Erfahrung und bringt unserer Mannschaft sofort den nötigen Impuls.“ Auch Trainer Michael Riester freut sich auf den Routinier, den er aus gemeinsamen Zeiten bestens kennt: „Ich weiß, was wir mit Fritz für einen Spieler und Menschen bekommen, da ich selbst als Spieler noch mit ihm zusammenspielen durfte.“ Sportdirektor der SpVgg SV Weiden, Rüdiger Hügel, bedankt sich bei den Verantwortlichen des FC Amberg für das faire Miteinander und betont in diesem Zusammenhang: „Wir möchten uns im Namen der SpVgg SV Weiden ganz herzlich bei Ambergs Sportlichem Leiter Roman Reinhardt für den absolut reibungslosen Ablauf des Wechsels und die großartige Unterstützung bedanken.“



Viel Zeit zur Eingewöhnung bleibt Lieder allerdings nicht. Am kommenden Samstag gastiert die SpVgg SV Weiden zum richtungsweisenden Kellerduell beim ASV Neumarkt. Die Neumarkter sind ebenso schwach gestartet und zieren derzeit punktgleich mit den Weidenern das Tabellenende der Bayernliga Nord. Es wartet somit direkt ein echtes Sechs-Punkte-Spiel auf den Rückkehrer.



