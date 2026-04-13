Transferhammer in Oidtweiler: Ex-Profi Bösing kommt im Sommer

Kai Bösing kommt im Sommer nach Oidtweiler – Foto: Concordia Oidtweiler

Gesamtpaket überzeugt Bösing

Die Liste der bisherigen Stationen von Kai Bösing lassen sich definitiv sehen. Ausgebildet unter anderem bei Roda JC Kerkrade, trug er später die Trikots von namenhaften Klubs wie Fortuna Köln, Alemannia Aachen oder dem MVV Maastricht. Zuletzt lief er außerdem Trikot für den Mittelrheinligisten FC Wegberg-Beeck auf. Dass sich ein Spieler mit diesem Format trotz zahlreicher anderer Angebote für den „geilsten Dorfverein der Welt", wie die Concordia sich selbst nennt, entschieden hat, wertet der Verein als riesigen Erfolg für die gesamte Gemeinschaft. Ein Grund, warum sich der erfahrene Bösing für die Concordia entschieden hat. Laut Vereinsangaben war es vor allem das „Gesamtpaket Oidtweiler". Bösing habe sich bei Heimspielbesuchen von der besonderen Atmosphäre am Spielfeldrand anstecken lassen. Das starke Gemeinschaftsgefühl im Verein habe letztlich den Ausschlag gegeben.

Die spezielle Rolle von Roosen

Ein weiterer entscheidender Faktor war die persönliche Ebene: Oidtweilers Co-Trainer Lukas Roosen ist ein guter Freund von Bösing. Er fungierte in den Gesprächen als Trumpfkarte und übertrug die „Concordia-DNA", bis er schließlich seine Zusage für das Projekt in Schwarz-Weiß gab. Mit dieser Verpflichtung setzt der aktuell Tabellensiebte der Bezirksliga Staffel 4 ein Zeichen für die neue Saison. Bösing soll nicht nur sportlich mit seiner Erfahrung und Qualität vorangehen, sondern auch als Identifikationsfigur für die jungen Spieler im Kader fungieren. Der Verein zeigte sich „unglaublich stolz", einen Spieler dieses Kalibers in seinen Reihen zu begrüßen.