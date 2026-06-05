Transferhammer in Brinkum: Meisterstürmer Poplawski kommt vom Atlas Der Brinkumer SV verstärkt seine Offensive mit dem bisherigen Delmenhorster Angreifer Nico Poplawski. Der Torjäger soll in der Bremen-Liga eine zentrale Rolle einnehmen. von red · Heute, 09:28 Uhr · 0 Leser

– Foto: Atlas Delmenhorst

Der Brinkumer SV hat auf dem Transfermarkt ein Ausrufezeichen gesetzt und sich die Dienste von Nico Poplawski gesichert. Der 1,92 Meter große Angreifer wechselt vom frisch gekürten Meister der Oberliga Niedersachsen, dem SV Atlas Delmenhorst, zum ambitionierten Bremen-Ligisten.

Mit der Verpflichtung des Stürmers gelingt den Brinkumern die Verpflichtung eines Spielers, der in der abgelaufenen Saison seinen Anteil am Titelgewinn des Atlas hatte und sich durch seine Präsenz im Strafraum sowie seine Torgefahr einen Namen gemacht hat. Entsprechend groß ist die Freude beim Verein über den gelungenen Transfer. Der sportliche Leiter Affam Ifeadigo machte keinen Hehl daraus, wie hoch der Klub den Neuzugang einschätzt: „Nico kommt vom SV Atlas Delmenhorst aus der Oberliga Niedersachsen, wo er Meister geworden ist und eine sehr starke Saison gespielt hat. In den Gesprächen wurde schnell deutlich, dass er noch sehr hungrig ist und einiges erreichen will.“

Brinkum sieht großes Potenzial Beim Brinkumer SV wird Poplawski nicht nur als Soforthilfe für die Offensive betrachtet, sondern auch als Spieler mit weiterem Potenzial. „Der Brinkumer SV ist für Nico ein geeignetes Sprungbrett, um sich weiterzuentwickeln. Das haben in der Vergangenheit einige Spieler hier aufgezeigt“, erklärte Ifeadigo. Der Funktionär ist überzeugt, dass der Angreifer sportlich und charakterlich bestens ins Mannschaftsgefüge passt: „Er möchte den nächsten Schritt machen und gemeinsam mit dem Brinkumer SV in der kommenden Saison für Furore sorgen. Wir sind überzeugt, dass er mit seinen Qualitäten hervorragend zu unserer Mannschaft passt und gemeinsam mit dem Team unsere Ziele erreichen wird.“