Transferhammer für Dynamo Dresden vor Abfahrt ins Trainingslager

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Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit der 2. Bundesliga läuft seit Wochen auf Hochtouren. Im Zentrum der aktuellen Trainingsphase von Dynamo Dresden steht nach den ersten Testspielen das Sommertrainingslager in Österreich. Neben den täglichen Einheiten blicken die Verantwortlichen dabei auch gespannt auf das anstehende Testspiel gegen den Grazer AK. Auch abseits des Rasens sorgt die SGD seit Wochen für Aufsehen: Mit einem millionenschweren Transfer und einer vielversprechenden Leihe untermauert Dynamo seine neuen Ambitionen und rüstet den Kader massiv auf.

Insgesamt sind 28 Spieler in das Camp gereist. Darunter befinden sich die Neuzugänge Ezeh, Straudi, Muhamedbegovic, Sterner, Rapp, Raschl und Inanoglu. Den Kader ergänzen zudem Niklas Remus, Aaron Riedel und Quentin Enold aus der U21-Oberliga-Mannschaft der Sachsen, die allesamt bereits in den vorangegangenen Testspielen erste Einsatzminuten sammeln durften.

Seit dem gestrigen Donnerstag gastiert der Zweitligist für acht Tage im „Dilly – Das Nationalpark Resort“ im oberösterreichischen Windischgarsten. Auf den anliegenden Trainingsplätzen absolviert die Mannschaft die nötigen Einheiten für die bevorstehende Saison, zu der auch das Kräftemessen in der örtlichen DANA Arena gegen den österreichischen Bundesligisten Grazer AK gehört.

Insgesamt hat der Verein in diesem Sommer bereits über drei Millionen Euro auf dem Transfermarkt für zwölf Neuzugänge investiert, und liefert damit ein deutliches Signal an die Ligakonkurrenz. Über die genauen Ablösemodalitäten beim Deal um Ben Bobzien vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

Einen echten Transferhammer verkündete der Verein kurz vor der Abreise: Ben Bobzien wurde fest vom FSV Mainz 05 verpflichtet. Er ist damit der vierte Spieler, der nach seiner Leihe in der vergangenen Rückrunde nun dauerhaft an die Elbe wechselt. Laut Medienberichten überweist Dresden eine Ablösesumme von mehr als einer Million Euro für den Linksaußen, dessen Marktwert auf rund zwei Millionen Euro geschätzt wird.

Der am 29. April 2003 geborene Angreifer absolvierte in der Rückrunde der Saison 2025/26 insgesamt 15 Zweitligaspiele für die Sachsen. Mit vier Toren und fünf Vorlagen hatte der 1,76 Meter große Offensivakteur maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Aufholjagd und dem Erreichen des Klassenerhalts, wodurch er sich schnell zum Publikumsliebling entwickelte.

„Nach seinen starken Leistungen in der Rückrunde und der Entwicklung, die Ben bei uns genommen hat, wollten wir ihn unbedingt bei uns behalten“, erklärt Dynamos Sportgeschäftsführer Sören Gonther. Er lobte insbesondere Bobziens Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins sowie seine Intensität gegen den Ball.

Auch der Spieler selbst, der zukünftig die Rückennummer 20 tragen wird, zeigte sich glücklich: „Die vergangenen Monate bei Dynamo haben mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich wurde von der Mannschaft, dem Verein und den Fans vom ersten Tag an hervorragend aufgenommen.“

Vor seiner Zeit in Dresden durchlief Bobzien die Jugend des VfB 1900 Gießen und der TSG Wieseck, bevor er 2015 in das Nachwuchsleistungszentrum der Mainzer wechselte. Er sammelte zudem leihweise Erfahrung bei der SV Elversberg sowie in Österreich beim SC Austria Lustenau und dem SK Austria Klagenfurt, wo er 58 Erstligaspiele bestritt. Hinzu kommen drei Einsätze in der UEFA Conference League für Mainz.

Verstärkung aus der Autostadt

Ebenfalls am Donnerstag stieß Till Neininger in Windischgarsten zur Mannschaft. Der 19-jährige Innenverteidiger wechselt auf Leihbasis vom Bundesliga-Absteiger und neuen Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg nach Sachsen und komplettiert die schwarz-gelbe Abwehrreihe.

„Mit Till bekommen wir einen jungen, sehr gut ausgebildeten Innenverteidiger dazu, dem wir zutrauen, bei uns die nächsten Schritte zu gehen“, so Gonther über den Transfer. Er hob die körperliche Präsenz, Zweikampfstärke und Spielübersicht des 1,88 Meter großen Defensivmannes hervor.

Neininger betonte seine Motivation für die neue sportliche Herausforderung: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir von Beginn an ein gutes Gefühl gegeben und ich bin maximal motiviert, jetzt hier ins Training einzusteigen.“

Der Werdegang des am 3. April 2007 in München geborenen Junioren-Nationalspielers, der bislang 24 Einsätze für deutsche Nachwuchsauswahlen verbucht, ist von stetiger Entwicklung geprägt. Aufgewachsen in Berlin, wo er beim VfB Friedrichshain begann, zog er kurz nach der Einschulung nach Braunschweig und kickte beim BSC Acosta. Im Alter von elf Jahren schloss er sich dem VfL Wolfsburg an. Zuletzt führte er die U19 der „Wölfe“, die bis ins DFB-Pokalfinale der Junioren kam, als Kapitän aufs Feld und stand fünfmal im Profikader, blieb dabei allerdings ohne Einsatz.

Die Kaderplanung läuft weiter

Trotz der zwölf getätigten Transfers und erheblicher Investitionen dürften die Personalplanungen in Dresden noch nicht final abgeschlossen sein. Insbesondere in der Offensive könnte sich mit Blick auf die Stürmerposition und mögliche Backups im weiteren Verlauf des Transfersommers noch etwas bewegen.



Auch auf der Torhüterposition hat sich weiterhin nichts getan. Mit Tim Schreiber, Daniel Mesenhöler, Lennart Grill und Elias Bethke reisen alle vier Torhüter ins Trainingslager.

Wer von ihnen am Ende den Kampf um die Nummer Eins im Tor gewinnen wird und wie das finale Torwarttrio für die neue Saison aussehen wird ist weiterhin unklar.