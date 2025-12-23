Transferhammer: Früherer Oberliga-Torhüter wechselt in die Landesliga

Ein Wechsel, der Gewicht hat: Marcel Knauß ist zurück im Ländle. Nach seiner Zeit bei der TSG Backnang und einer einjährigen Pause in den USA übernimmt der 29-jährige Torhüter ab sofort die Verantwortung im Tor des Landesligisten SG Schorndorf. Ein Transfer, der sportliche Erfahrung, Vergangenheit auf hohem Niveau und neue Hoffnung zusammenführt.

Letzte Station: TSG Backnang Zuletzt stand Marcel Knauß bei der TSG Backnang unter Vertrag. In der Oberliga Baden-Württemberg absolvierte er in der Saison 2023/24 fünf Spiele. Zuvor kam er für Backnang in der Oberliga in den Spielzeiten 2022/23 und 2021/22 jeweils auf zehn Einsätze, 2020/21 auf zwölf Spiele. In der Verbandsliga-Saison 2019/20 standen 20 Partien zu Buche, in der Oberliga-Saison 2018/19 sogar 26 Einsätze. Tore oder Assists sind für einen Torhüter keine Kategorie, seine Konstanz zwischen den Pfosten dagegen schon.

Rückkehr mit Signalwirkung Die Nachricht schlägt ein: Marcel Knauß ist wieder da. Der 29-Jährige kehrt nach einem Jahr Pause in den USA in den württembergischen Fußball zurück und schließt sich der SG Schorndorf an. Für den Verein ist es ein Schritt mit klarer Aussage, für Knauß die Fortsetzung einer Laufbahn.

Konstanz über Jahre

Die Zahlen zeigen einen Keeper, der über Jahre hinweg präsent war. Saison für Saison stand Knauß im Kader eines Oberliga-Teams, sammelte Spielpraxis und trug Verantwortung. Die wiederholten Einsätze über mehrere Spielzeiten hinweg belegen seine Rolle als verlässliche Größe.

Früh geprägt auf hohem Niveau

Der Weg führte Knauß früh in leistungsorientierte Strukturen. Beim VfR Aalen spielte er in der Saison 2015/16 in der 3. Liga, kam dort zwar nicht zum Einsatz, war aber Teil des Profikaders. Zudem sammelte er Erfahrung in der Oberliga Baden-Württemberg und in der Verbandsliga beim VfR Aalen II. Bereits in der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg stand er zwischen den Pfosten, in den Spielzeiten 2013/14 und 2014/15 mit mehreren Einsätzen.

Station Reutlingen

Zwischen Aalen und Backnang lag der SSV Reutlingen. In der Saison 2016/17 absolvierte Knauß für Reutlingen in der Oberliga Baden-Württemberg 31 Spiele.

Neue Aufgabe bei der SG Schorndorf

Nun beginnt ein neues Kapitel. Die SG Schorndorf steht in der Landesliga, Staffel 1, nach 16 Spieltagen auf Rang sechs. Acht Siege, zwei Unentschieden und sechs Niederlagen ergeben 26 Punkte bei einem Torverhältnis von 36:31. In einer engen Liga mit ambitionierten Teams ist Stabilität gefragt, besonders im Tor.

Einordnung in die Tabelle

An der Spitze stehen der SKV Rutesheim mit 37 Punkten und der FV Löchgau mit 35 Punkten. Dazwischen und dahinter reiht sich ein dichtes Feld ein. Schorndorf befindet sich im Mittelfeld, nur wenige Zähler hinter den oberen Plätzen. Der Blick nach oben bleibt möglich, der Druck von unten real.

Erfahrung für den Saisonverlauf

Mit Marcel Knauß holt die SG Schorndorf einen Torhüter, der Oberliga und Verbandsliga kennt. Seine Rückkehr aus der USA-Pause markiert keinen Neuanfang bei null, sondern die Fortsetzung einer klaren Linie. Für Schorndorf ist es ein Transfer mit Substanz, für die Liga ein Zeichen, dass Erfahrung und Emotion auch jenseits der Profiligen den Unterschied machen können.