Transferhammer: Ex-Regionalliga-Spieler wechselt zum Verbandsligisten

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Es ist eine Nachricht, die für ein gewaltiges Echo sorgt und die Hoffnungen beflügelt. Während der FC Holzhausen in der aktuellen Spielzeit auf dem zweiten Tabellenplatz der Verbandsliga Württemberg leidenschaftlich um den Aufstieg in die Oberliga kämpft, wurden nun die Weichen für eine vielversprechende Zukunft gestellt. Mit der Verpflichtung von Walter Vegelin für die neue Saison 2026/2027 ist dem Verein ein echter Transfercoup gelungen, der für Aufsehen sorgt. Der 25-jährige Stürmer, der derzeit noch seine Schuhe für den Oberligisten 1. CfR Pforzheim schnürt, kehrt zurück in vertraute Gefilde und bringt die Erfahrung aus höheren Ligen sowie eine beeindruckende Torquote mit.

Die Begeisterung beim Verein ist förmlich greifbar. In einer Mitteilung des Vereins auf Instagram hieß es voller Euphorie: "Walter Vegelin kommt zum FCH. Wir freuen uns riesig, euch den zweiten Neuzugang vorstellen zu dürfen! Mit Walter kommt ein Rekordtorschütze der Landesliga zu uns. Verdient hat er sich diesen Titel, als er in einer Saison beim VfL Nagold 48 (!!) Tore erzielen konnte. Auch bei seinen Stationen danach in Balingen und Pforzheim konnte er in der Ober- und Regionalliga zeigen, was er kann. Zudem trifft Walter auf einige alte Weggefährten, mit denen er in Balingen oder Nagold zusammengespielt hat." Diese Worte unterstreichen die enorme Bedeutung, die dieser Wechsel für die gesamte Mannschaft und das Umfeld hat.

Ein Rekord für die Ewigkeit und die Extraklasse vor dem Tor

Die bisherige Karriere von Walter Vegelin ist geprägt von Momenten purer Torgefährlichkeit, die unvergessen bleiben. Sein Name ist untrennbar mit einer historischen Bestmarke verbunden, die er in der Saison 2021/2022 beim VfL Nagold in der Landesliga, Staffel 3, aufstellte. In jener Spielzeit bewies er eine beispiellose Kaltblütigkeit und erzielte in 38 Spielen unglaubliche 48 Tore, wobei er zusätzlich 10 Vorlagen lieferte. Es war eine Saison für die Geschichtsbücher, die seinen Ruf als Ausnahmestürmer zementierte.

Zuvor hatte er bereits in der Saison 2020/21 in 11 Spielen der Landesliga, Staffel 3, vier Treffer erzielt und eine Vorlage gegeben, während er in der Bezirksliga für den VfL Nagold II in nur einem Spiel zweimal traf. Auch in der abgebrochenen Saison 2019/20 zeigte er mit 5 Toren in 15 Landesliga-Spielen und 6 Treffern in nur 4 Bezirksliga-Einsätzen sein enormes Potenzial.

Erfahrungen in der Regionalliga und der Oberliga Baden-Württemberg

Der Weg des Angreifers führte ihn folgerichtig in höhere Spielklassen, wo er sich auf anspruchsvollem Niveau beweisen musste. Bei der TSG Balingen sammelte er wertvolle Einsatzminuten in der Regionalliga Südwest. In der Saison 2022/23 kam er dort auf 26 Spiele und erzielte zwei Tore, während er in der darauffolgenden Spielzeit 2023/24 in vier Partien für die Balinger auf dem Platz stand.

Sein Weg führte ihn schließlich zum 1. CfR Pforzheim in die Oberliga Baden-Württemberg. In der Saison 2024/25 gelangen ihm dort in 14 Spielen vier Tore. In der aktuellen Spielzeit 2025/26 ist Vegelin eine feste Größe im Pforzheimer Kader und absolvierte bisher 25 Spiele, in denen er vier Tore markierte und einen Treffer vorbereitete.

Die Wurzeln des Erfolgs in der Jugend und frühe Glanzlichter

Die Basis für diese beeindruckende Entwicklung wurde bereits in der Jugendzeit gelegt, in der Vegelin regelmäßig seine Treffsicherheit unter Beweis stellte. In der Saison 2018/19 spielte er für den SSV Reutlingen in der A-Junioren-Oberliga, wo er in 19 Begegnungen fünf Tore erzielte und fünf weitere vorbereitete. Seine Ausbildung beim VfL Nagold war ebenfalls von Erfolg gekrönt: In der Saison 2017/18 traf er in der A-Junioren-Verbandsstaffel in 24 Spielen beachtliche 15 Mal. Zuvor, in der Spielzeit 2016/17, war er in der U17-Verbandsstaffel 22 Mal im Einsatz und erzielte dabei sieben Tore.

Ein Wiedersehen mit alten Freunden und die Jagd nach neuen Zielen

Der Wechsel zum FC Holzhausen ist für Walter Vegelin auch eine Rückkehr zu sportlichen Weggefährten und vertrauten Gesichtern. Der Verein betont die besondere soziale Komponente dieses Transfers, da der Stürmer beim FCH auf Spieler trifft, mit denen er bereits in Nagold oder Balingen erfolgreich auf dem Platz stand. Diese bestehenden Verbindungen könnten ein entscheidender Faktor für eine schnelle Integration und den sportlichen Erfolg in der neuen Umgebung sein.

Für den FC Holzhausen, der aktuell ambitioniert in der Verbandsliga oben mitmischt, ist dieser Zugang ein klares Signal an die Konkurrenz. Mit der Erfahrung aus der Oberliga und der Regionalliga sowie der Urgewalt eines Rekordtorschützen im Gepäck wird Vegelin ab der Saison 2026/2027 die Offensive verstärken und für neue emotionale Höhepunkte sorgen.