Transferhammer! Ex-Profi schließt sich Melverode-Heidberg an

Was im April 2023 noch als Aprilscherz für Schmunzeln sorgte, ist nun Wirklichkeit geworden: Sergej Evljuskin schließt sich im Winter dem SV Melverode Heidberg an. Damals wurde seine Verpflichtung augenzwinkernd angekündigt.. jetzt ist der Transfer offiziell perfekt. Das gab der Kreisligist via Instagram bekannt..

Ausschlaggebend war unter anderem die Hartnäckigkeit des Trainers, der immer wieder den Kontakt zu seinem Schwager suchte. Nun ließ es auch die berufliche Situation zu, dass der Wechsel tatsächlich umgesetzt werden konnte.

Mit Evljuskin gewinnt der SV Melverode Heidberg einen Spieler mit außergewöhnlicher Erfahrung. Der Neuzugang bringt 82 Einsätze in der 3. Liga sowie 202 Partien in der Regionalliga mit. Zudem absolvierte er 42 U-Nationalspiele für Deutschland und war unter anderem Kapitän von Mesut Özil, Jerome Boateng und Max Kruse. Zweimal wurde er mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester Spieler seines Jahrgangs ausgezeichnet. Der zentrale Mittelfeldspieler lief unter anderem für Hansa Rostock, Babelsberg 03 und Hessen Kassel auf.