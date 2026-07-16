Transferhammer: Ex-Profi Daniel Frahn wechselt in die Kreisliga

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Eine spektakuläre Nachricht sorgt für Aufsehen: Die SG Blau-Weiß Beelitz vermeldet für die Saison 2026/2027 einen Transfercoup. Der erfahrene Torjäger Daniel Frahn schließt sich mit sofortiger Wirkung der Männermannschaft des Kreisligisten an, um das Team sportlich wie menschlich zu unterstützen.

Es ist eine Nachricht, die Fußballromantiker und Kreisliga-Fans gleichermaßen elektrisiert: Daniel Frahn wird ab sofort für die Männermannschaft der SG Blau-Weiß Beelitz in der Kreisliga B Havelland auflaufen. Für den Verein ist diese Verpflichtung ein Transferhammer. Der 39-jährige Torjäger wohnt bereits seit längerer Zeit in Beelitz, weshalb es schon öfter Gespräche mit den Verantwortlichen des Vereins gab. Nun hat er zugesagt. In der Pressemitteilung des Vereins sagt Daniel Frahn zu seiner Motivation: "Ich liebe es, Fußball zu spielen - egal in welcher Liga. Und wenn ich das dann noch vor der Haustür machen kann, ist es perfekt".

Vom Profifußball auf den Kreisliga-Rasen

Mit Daniel Frahn wechselt ein Spieler nach Beelitz, der auf eine bewegte und erfolgreiche Karriere im deutschen Profifußball zurückblickt. Seine Laufbahn begann beim SV Babelsberg 03, von wo aus es ihn zu RB Leipzig zog. Mit den Sachsen feierte er den Aufstieg bis in die 2. Bundesliga. Es folgten weitere Stationen beim 1. FC Heidenheim und dem Chemnitzer FC. Vor einem Jahr beendete er schließlich beim SV Babelsberg 03 seine Profikarriere und wurde Co-Trainer beim Regionalligisten. Parallel dazu hielt er die Fußballschuhe für den Landesligisten Einheit Zepernick bereit. Nun trägt er ab sofort das blau-weiße Trikot der SG Blau-Weiß Beelitz.

Große Freude und hohe Erwartungen beim Trainer

Die Verpflichtung sorgt im Verein für spürbare Begeisterung. SGB-Trainer Mirko Rücker blickt der Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Stürmer äußerst positiv entgegen. In der Pressemitteilung des Vereins erklärt er: "Wir freuen uns sehr, dass sich Daniel für die SG Beelitz entschieden hat. Mit seiner außergewöhnlichen Erfahrung, seiner Ruhe und seinem großen Fußballverständnis ist er eine echte Bereicherung für unsere junge Mannschaft". Rücker sieht in Frahn weit mehr als nur einen reinen Torschützen auf dem Platz. In der Pressemitteilung des Vereins betont der Trainer weiter: "Er wird auf und neben dem Platz wichtige Impulse geben und insbesondere unsere jungen Spieler in ihrer persönlichen und fußballerischen Weiterentwicklung unterstützen."

Die sportliche und menschliche Entwicklung im Fokus

Trotz der großen Erfahrung des Neuzugangs soll das Kollektiv im Mittelpunkt stehen. Rücker erklärt dazu: "Daniel hat schon so viel erlebt. Er wird ein wichtiger Ansprechpartner für unsere jungen Spieler sein, aber auch für das Trainerteam". Gleichzeitig mahnte der Coach an, dass die Bodenhaftung gewahrt bleiben muss: "Es soll sich jetzt aber nicht alles um Daniel Frahn drehen, das will er auch gar nicht. Ziel ist es, unsere Mannschaft sportlich und menschlich weiterzuentwickeln. Und dabei will er helfen." Diese bodenständige Haltung teilt auch der Torjäger selbst. In der Pressemitteilung des Vereins sagt Daniel Frahn: "Ich möchte der Mannschaft und den vielen jungen Spielern natürlich durch meine Erfahrung etwas helfen und unterstützen". Voller Vorfreude blickt er auf die kommende Spielzeit. In der Pressemitteilung des Vereins sagt Daniel Frahn abschließend: "Ich freue mich riesig auf die neue Saison."