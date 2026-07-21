Transferhammer: Ex-Nationalspieler wechselt in die Kreisliga FC Veddel United landet einen Transferhammer: Adamou Moussa Issa, ehemaliger Nationalspieler des Niger, verstärkt den Kreisliga-Klub. von red · Heute, 23:35 Uhr · 0 Leser

Der FC Veddel macht wegen eines besonderes Transfers von sich reden. – Foto: red/KI

Dieser Transfer lässt aufhorchen: FC Veddel United verpflichtet Adamou Moussa Issa. Der Stürmer bringt internationale Erfahrung aus mehreren Ländern und acht Länderspiele mit.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Der FC Veddel United hat einen der spektakulärsten Transfers in den unteren Hamburger Spielklassen bekanntgegeben. Adamou Moussa Issa schließt sich dem Kreisliga Hamburg-Klub an und soll künftig die Offensive der Rot-Weißen verstärken. Der Angreifer bringt eine Vita mit, die in dieser Liga nicht alltäglich ist: Profierfahrung, Stationen in mehreren Ländern und Einsätze für die Nationalmannschaft des Niger. Nach Angaben des Vereins lief Moussa Issa achtmal für die Auswahl seines Heimatlandes auf und erzielte dabei ein Tor. Diese Zahlen werden auch von National Football Teams geführt. Dort ist der Mittelstürmer mit acht FIFA-Länderspielen und einem Treffer gelistet.

Internationale Erfahrung für die Kreisliga Für Veddel ist die Verpflichtung ein echtes Ausrufezeichen. Moussa Issa spielte im Laufe seiner Karriere unter anderem in Niger, Marokko, Saudi-Arabien, im Kosovo und in Belgien. Transfermarkt führt den Angreifer als Mittelstürmer, der auch auf beiden Flügelpositionen eingesetzt werden kann. Gerade für einen Kreisliga-Klub ist ein Spieler mit dieser Laufbahn außergewöhnlich. Veddel bekommt nicht nur einen Angreifer mit Tempo und Abschlussstärke, sondern auch einen Fußballer, der verschiedene Spielkulturen, Anforderungen und Wettbewerbe kennengelernt hat.