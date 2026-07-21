Transferhammer: Ex-Nationalspieler wechselt in die Kreisliga

Dieser Transfer lässt aufhorchen: FC Veddel United verpflichtet Adamou Moussa Issa. Der Stürmer bringt internationale Erfahrung aus mehreren Ländern und acht Länderspiele mit.
Der FC Veddel United hat einen der spektakulärsten Transfers in den unteren Hamburger Spielklassen bekanntgegeben. Adamou Moussa Issa schließt sich dem Kreisliga Hamburg-Klub an und soll künftig die Offensive der Rot-Weißen verstärken. Der Angreifer bringt eine Vita mit, die in dieser Liga nicht alltäglich ist: Profierfahrung, Stationen in mehreren Ländern und Einsätze für die Nationalmannschaft des Niger.
Nach Angaben des Vereins lief Moussa Issa achtmal für die Auswahl seines Heimatlandes auf und erzielte dabei ein Tor. Diese Zahlen werden auch von National Football Teams geführt. Dort ist der Mittelstürmer mit acht FIFA-Länderspielen und einem Treffer gelistet.
Für Veddel ist die Verpflichtung ein echtes Ausrufezeichen. Moussa Issa spielte im Laufe seiner Karriere unter anderem in Niger, Marokko, Saudi-Arabien, im Kosovo und in Belgien. Transfermarkt führt den Angreifer als Mittelstürmer, der auch auf beiden Flügelpositionen eingesetzt werden kann.
Gerade für einen Kreisliga-Klub ist ein Spieler mit dieser Laufbahn außergewöhnlich. Veddel bekommt nicht nur einen Angreifer mit Tempo und Abschlussstärke, sondern auch einen Fußballer, der verschiedene Spielkulturen, Anforderungen und Wettbewerbe kennengelernt hat.
Der Verein selbst hebt vor allem Moussa Issas Qualität, Schnelligkeit und Torriecher hervor. Damit soll der Offensivspieler der Mannschaft zusätzliche Durchschlagskraft geben und in der kommenden Saison eine zentrale Rolle im Angriff einnehmen.
Für FC Veddel United ist Moussa Issa der dritte vorgestellte Zugang. Die Personalie besitzt dennoch eine besondere Strahlkraft. Ein ehemaliger Nationalspieler in der Kreisliga sorgt automatisch für Aufmerksamkeit - und dürfte auch die Erwartungen an die Offensive erhöhen.
Entscheidend wird sein, wie schnell sich Moussa Issa in den Hamburger Amateurfußball einfindet. Die Liga lebt von Intensität, engen Plätzen, direkten Duellen und vielen besonderen Spielverläufen. Seine Erfahrung spricht jedoch dafür, dass er mit unterschiedlichen Situationen umgehen kann.
Veddel United bekommt mit diesem Transfer nicht nur einen neuen Stürmer, sondern auch ein klares Signal nach außen: Der Klub will seine Mannschaft sichtbar verstärken. Mit Adamou Moussa Issa ist das auf bemerkenswerte Weise gelungen.
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