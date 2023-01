Transferhammer: Eintracht Oberhausen verpflichtet Oberliga-Spieler Kreisliga C2 Oberhausen: Dem SC Eintracht Oberhausen ist mit der Verpflichtung von Dominik Varlemann ein echter Coup gelungen.

Zwei Punkte beträgt aktuell der Rückstand es SC Eintracht Oberhausen in der Tabelle auf den Spitzenreiter Rot-Weiß Oberhausen Team United. Nach etwas mehr als der Hälfte der Saison deutet sich also in der Kreisliga C, Gruppe 2, in Oberhausen-Bottrop ein enges Rennen um den Aufstieg in die Kreisliga B an. Mit der Verpflichtung von Dominik Varlemann hat die Eintracht jedenfalls ein klares Signal an die Konkurrenz ausgesendet.