Transferhammer: Ehemaliger Zweitliga-Spieler geht zum Verbandsligisten Zur neuen Saison verstärkt Ex-Profi Moritz Kuhn die Young Boys Reutlingen. von red · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sven Leifer

Die Young Boys Reutlingen setzen ein starkes Zeichen für die kommende Saison. Der Tabellenführer der Verbandsliga Württemberg verpflichtet mit Moritz Kuhn einen äußerst erfahrenen Spieler. Unabhängig von der Ligazugehörigkeit soll der Neuzugang künftig eine zentrale Rolle im Team übernehmen und wichtige Impulse liefern.

Bei den Young Boys Reutlingen laufen die Planungen für die kommende Saison bereits auf Hochtouren – und mit Moritz Kuhn ist nun ein echter Transfercoup perfekt. Der 34-jährige Außenspieler wird ab dem 1. Juli das Trikot der Young Boys tragen und bringt eine außergewöhnliche Erfahrung in den Kader. Kuhn kann auf eine beeindruckende Laufbahn zurückblicken. In der 2. Bundesliga absolvierte er rund 60 Einsätze für den SV Sandhausen und den SV Wehen Wiesbaden. Hinzu kommen 119 Spiele in der 3. Liga, unter anderem für Wiesbaden, Türkgücü München und den VfB Stuttgart II. Auch in der Regionalliga sammelte er mit über 100 Einsätzen für die SG Sonnenhof Großaspach und die TSG Balingen reichlich Erfahrung.

Aktuell steht Kuhn noch beim SSV Reutlingen unter Vertrag und kommt dort in der Oberliga Baden-Württemberg zum Einsatz. Mit seiner Verpflichtung sichern sich die Young Boys nicht nur einen spielstarken Außenspieler, sondern auch einen erfahrenen Profi, der das Team auf und neben dem Platz führen kann. Sportlich stehen die Young Boys aktuell an der Spitze der Verbandsliga Württemberg. Mit 55 Punkten aus 22 Spielen führt das Team die Tabelle an und hat beste Chancen auf den Aufstieg. Umso wichtiger ist es, frühzeitig die Weichen für die kommende Saison zu stellen – unabhängig davon, in welcher Liga der Verein antreten wird.