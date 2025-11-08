Transferhammer: Ehemalige brasilianische Nationalspielerin für den FCM

Die 37-Jährige spielte in ihrer Karriere schon in der spanischen und italienischen ersten Liga. Außerdem lief die aus Sao Paulo stammende Fußballerin sechsmal für die Nationalmannschaft der Selecao auf. „Die Brasilianerin bringt internationale Klasse, Führungsstärke und jede Menge Torgefahr mit an die Elbe“, schrieb der FCM zur Vorstellung des Neuzugangs. Und weiter: „Beim FCM soll sie mit ihrer Erfahrung und ihrem Offensivdrang wichtige Tore schießen und das Team auf dem Weg zu weiteren Erfolgen anführen.“

„Mit Joyce bekommen wir eine Spielerin die aus verschiedenen großen Vereinen im internationalen Frauenfußball ihre Erfahrung gesammelt hat und der jungen Mannschaft durch ihre positive und leidenschaftliche Art helfen wird. Sie ist technisch versiert und körperlich robust“, sagt FCM-Coach Nico Koch über seinen neuesten Schützling. „Wir sind geduldig, dass sie sich an das deutsche Klima gewöhnen kann, dann wird sie uns neue Möglichkeiten in der Offensive bieten. Wir werden immer attraktiver als Standort für den Frauenfußball und auch langsam von internationalen Spielerinnen wahrgenommen“, so Koch.