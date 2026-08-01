Transferhammer: Daniel Caliguri wechselt zum Landesligisten

– Foto: Eibner / Verein

Der BSV 07 Schwenningen verstärkt seinen Kader für die Landesliga Württemberg, Staffel 3, mit Daniel Caliguri. Der 38-jährige Mittelfeldspieler bringt umfangreiche Erfahrung aus der Bundesliga mit und war zuletzt im Kleinfeldformat der Icon League aktiv. Bereits im Zweitrundenspiel des WFV-Pokals gegen den Oberligisten SSV Reutlingen gehörte Caliguri zum Aufgebot des Landesligisten.

Seine Profikarriere führte ihn über den SC Freiburg, den VfL Wolfsburg, den FC Schalke 04 und den FC Augsburg. Für Freiburg schaffte er nach Einsätzen in der U19 und der zweiten Mannschaft den Sprung in die Bundesliga. Anschließend spielte Caliguri mehrere Jahre für Wolfsburg. Dort absolvierte er zwischen 2013 und 2017 zahlreiche Partien in der höchsten deutschen Spielklasse.

Es folgte der Wechsel zum FC Schalke 04. In der Saison 2017/18 kam der Mittelfeldspieler in 33 Bundesliga-Begegnungen auf sieben Tore und zehn Vorlagen. Nach vier Spielzeiten in Gelsenkirchen schloss er sich dem FC Augsburg an, für den er bis zur Saison 2022/23 aktiv war. Danach lief Caliguri in der Oberliga Baden-Württemberg für den FC 08 Villingen auf. In zwölf Einsätzen erzielte er zwei Treffer und bereitete drei weitere vor.