Transferhammer! Berkan Cakir kehrt zum 1. FC Wunstorf zurück Der Offensivspieler kommt nach seiner Zeit im türkischen Profifußball zurück an die Barne. von SN · Heute, 22:15 Uhr · 0 Leser

Symbolbild 1. FC Wunstorf (weiße Trikots) – Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der 1. FC Wunstorf hat die Rückkehr von Berkan Cakir bekanntgegeben. Der Offensivspieler spielte zuletzt für Amasyaspor FK in der Türkei und läuft künftig wieder für den Landesligisten auf.

Cakir hatte den Verein erst im Januar verlassen und war anschließend in den türkischen Profifußball gewechselt. Nun kehrt der Offensivspieler nach wenigen Monaten zurück an den Barneplatz. Mit der Rückkehr bekommt der 1. FC Wunstorf einen Spieler zurück, der Verein und Umfeld bereits bestens kennt. Nach Angaben des Vereins soll Cakir die Offensive mit seiner Erfahrung und Vielseitigkeit verstärken.