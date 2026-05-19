Transferhammer! Berkan Cakir kehrt zum 1. FC Wunstorf zurück

Der 1. FC Wunstorf hat die Rückkehr von Berkan Cakir bekanntgegeben. Der Offensivspieler spielte zuletzt für Amasyaspor FK in der Türkei und läuft künftig wieder für den Landesligisten auf.
Cakir hatte den Verein erst im Januar verlassen und war anschließend in den türkischen Profifußball gewechselt. Nun kehrt der Offensivspieler nach wenigen Monaten zurück an den Barneplatz.
Mit der Rückkehr bekommt der 1. FC Wunstorf einen Spieler zurück, der Verein und Umfeld bereits bestens kennt. Nach Angaben des Vereins soll Cakir die Offensive mit seiner Erfahrung und Vielseitigkeit verstärken.
Die Verantwortlichen erklärten auf dem Instagram-Kanal des Vereins: „Berkan war für uns immer ein besonderer Spieler. Dass er jetzt wieder das Wunstorf-Trikot trägt, freut uns enorm. Er kennt den Verein und passt menschlich perfekt in unsere Mannschaft.“
Auch Cakir selbst blickt mit Vorfreude auf seine Rückkehr. Auf dem Instagram-Kanal des 1. FC Wunstorf sagte er: „Wunstorf war immer etwas Besonderes für mich. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein.“