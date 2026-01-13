💥 Transferhammer beim SV Schnappach 💥

Der SV Schnappach sorgt in der Winterpause für ein echtes Ausrufezeichen: Tim Greulach wechselt zum Verein und übernimmt die Rolle des spielenden Co-Trainers.

Der 37-Jährige bringt beeindruckende zehn Jahre Saarlandliga-Erfahrung mit und zählt damit zu den absoluten Führungsspielern im Kader. Dank seiner vielseitigen Einsetzbarkeit kann er der Mannschaft auf mehreren Positionen weiterhelfen – sowohl auf dem Platz als auch daneben.

Für Tim Greulach ist es zudem eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Bereits vor dem Start seiner Saarlandliga-Karriere lief er ein Jahr lang für den SV Schnappach auf.