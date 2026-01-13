💥 Transferhammer beim SV Schnappach 💥
Der SV Schnappach sorgt in der Winterpause für ein echtes Ausrufezeichen: Tim Greulach wechselt zum Verein und übernimmt die Rolle des spielenden Co-Trainers.
Der 37-Jährige bringt beeindruckende zehn Jahre Saarlandliga-Erfahrung mit und zählt damit zu den absoluten Führungsspielern im Kader. Dank seiner vielseitigen Einsetzbarkeit kann er der Mannschaft auf mehreren Positionen weiterhelfen – sowohl auf dem Platz als auch daneben.
Für Tim Greulach ist es zudem eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Bereits vor dem Start seiner Saarlandliga-Karriere lief er ein Jahr lang für den SV Schnappach auf.
Der SV Schnappach gewinnt mit ihm nicht nur Qualität und Erfahrung, sondern auch eine starke Persönlichkeit für die Weiterentwicklung des Teams. 🔴⚪⚽