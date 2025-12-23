Transferhammer an der Klotzenstrasse 🔥

Der FC Huttingen setzt kurz vor der Rückrunde ein dickes Ausrufezeichen: Tim Siegin wechselt vom FC Bad Bellingen zum FCH! 🔴🔵
Der 29-jährige Goalgetter bringt eine herausragende Bilanz mit: 216 Tore in 212 Spielen von der Kreisliga A bis zur Landesliga – inklusive Regionalliga-Erfahrung beim Bahlinger SC! ⚽💪
Nach einer verletzungsbedingt schwierigen Phase will Tim nun wieder voll angreifen und gemeinsam mit dem Team die Rückrunde erfolgreich gestalten. 🔥
Ein großes Dankeschön geht an den FC Bad Bellingen für die jederzeit faire und reibungslose Zusammenarbeit 🤝
Willkommen beim FCH, Tim! Auf eine erfolgreiche Rückrunde in Rot-Blau! 🔴🔵⚽
