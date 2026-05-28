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Transferhammer an der Eder?
Jannik Pfeil verstärkt das Trainerteam der SG Union Eder
Die SG Union Eder hat auf ihren sozialen Kanälen eine Personalie verkündet, die in der Kreisliga A Frankenberg durchaus aufhorchen lässt: Jannik Pfeil schließt sich dem Trainerteam um Olaf „Ole“ Kubaink an und übernimmt künftig die Rolle des Spielertrainers.
Pfeil soll nicht nur auf dem Platz Impulse setzen, sondern auch an der Seitenlinie Verantwortung übernehmen. Für die SG Union Eder ist es eine Personalentscheidung mit Signalwirkung: Der 24-Jährige bringt sich künftig in doppelter Funktion ein und erweitert damit die sportliche Führung des A-Ligisten.